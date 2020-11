Figueres negociarà «fins l'últim minut» per evitar una vaga d'escombraries prevista a partir del 9 de desembre

L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, assegura que negociaran "fins l'últim minut" per evitar la vaga d'escombraries prevista a partir del 9 de desembre. Segons ha avançat El Punt i ha confirmat l'ACN, els sindicats majoritaris d'Ecoserveis i la UTE que té la gestió de parcs i jardins ja ho han comunicat al Departament de Treball i es plantegen que la vaga siguin indefinida. Entre els motius, hi ha "la separació" que l'equip de govern preveu fer dels diferents serveis de neteja com la viària –que estudien municipalitzar- o la negativa a subrogar els treballadors de parcs i jardins. També reclamen que tots els treballadors tinguin les mateixes condicions laborals.

Està previst que el proper 2 de desembre se celebri una taula de conciliació però Lladó ja ha avançat que treballen per tenir un Nadal "tranquil" i argumenta que "perquè es pugui produir una vaga hi ha d'haver causes laborals".