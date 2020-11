Empuriabrava tindrà un centre de dia per a la gent gran quan es traslladi l'OMAC

L'Ajuntament de Castelló d'Empúries té projectat treure l'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà (OMAC) d'Empuriabrava d'on és actualment, passant-la en uns locals del sector Sant Mori. L'objectiu de l'equip de govern castelloní és fer més àmplia aquesta oficina i permetre dotar aquest indret on és actualment d'un centre de dia per a la gent gran. L'alcalde de Castelló, Salvi Güell, explica que, «ens quedarà alliberada l'OMAC per poder ampliar el consultori mèdic, sortit dels pressupostos participatius, i tots els serveis de turisme».

El Pla Únic d'Obres i Serveis (PUOiSC) del govern de la Generalitat, ha inclòs aquesta obra municipal per a l'any 2024, però el consistori castelloní té intenció de començar el projecte abans en el temps, perquè tenen necessitat d'anar ràpids per poder obrir aquest centre de dia per a la gent gran. «Hem presentat al·legacions al PUOiSC», afirma Salvi Güell.