Salut es planteja fer cribatges a Figueres i Palafrugell

El Departament de Salut ha engegat aquest dimecres els cribratges intensius a la Regió Sanitària de Girona i les primers poblacions on s'han començat a fer són Banyoles i Olot. En aquestes dues poblacions la incidència encara és alta i l'objectiu és detectar el màxim de casos asimptomàtics majors de 16 anys. Salut no s'ha fixat cap topall però fa una crida a la població a participar-hi amb l'objectiu de frenar l'expansió del virus.

Els cribratges amb tests antigènics ràpids en aquestes poblacions es faran fins divendres –tot i que no descarten allargar-los fins la setmana que ve- i el Departament ja es planteja estendre'ls a altres poblacions com Figueres i Palafrugell, també amb una alta incidència.

Cues de gent al pavelló la Draga de Banyoles aquest dimecres al matí en l'inici dels cribratges intensius per detectar asimptomàtics al municipi. El Departament de Salut ha decidit començar aquestes proves massives amb tests antigènics ràpids en aquesta població i Olot, dos punts que encara tenen una alta incidència de coronavirus.

L'objectiu és arribar al màxim de població possible major de 16 anys per frenar l'expansió del virus i tallar les cadenes de transmissió. Per això, el Departament no s'ha marcat cap topall en nombre de proves i les farà en aquestes dues poblacions fins divendres, tot i que no descarta allargar-les durant la setmana que ve.

I és que a Banyoles a hores d'ara l'Rt se situa en l'1,02, el risc de rebrot en 704 i la taxa de positius en proves realitzades és de l'11,83%. A Olot, les xifres són lleugerament menors tot i que encara altes. En aquesta població, l'Rt se situa al 0,77, el risc de rebrot en 393 i el percentatge de positius és del 7,25%.

El director dels sectors Gironès Nord i Pla de l'Estany, i Selva Interior del Catsalut, Salvador Campasol, diu que volen arribar al màxim de gent possible. Per això, a banda de les proves que es faran avui fins a les cinc de la tarda al pavelló de la Draga de Banyoles, dijous se'n realitzaran al pavelló de Can Puig i divendres al de la Farga. En el cas d'Olot, el pavelló firal acollirà els cribratges dimecres, dijous i divendres des de les deu del matí a les cinc de la tarda.

De moment, l'acollida és positiva i, segons Salut, s'ha superat les expectatives. La novetat d'aquest tipus de cribratges és que els resultats es poden saber en un màxim de 15 minuts. Un cop realitzat el test, els usuaris s'han d'esperar al mateix recinte fins que els comuniquen si són positius –i, per tant, han de fer quarantena- o bé si són negatius.



"Doblegar la corba"

L'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, també s'ha sotmès a un test ràpid i s'ha mostrat satisfet amb l'acollida que està tenint el cribratge. En aquest sentit, ha dit que el municipi s'ha quedat estancat amb unes dades encara altes i que l'objectiu és "doblegar la corba". També ha dit que no saben a què es deu aquesta situació perquè els brots en les residències estan "controlats" i ho ha a atribuït a un "conjunt de factors". Noguer ha insistit que no s'han detectat 'botellons' a la població i que la policia fa controls diaris. "No posem gaires denúncies i això vol dir que la gent compleix", ha insistit.



Preocupació per Figueres i Palafrugell

La voluntat és continuar estenent aquests cribratges en d'altres punts de la Regió Sanitària de Girona. En aquests moments, però, dues de les poblacions que els preocupen són Figueres i Palafrugell i el Departament està estudiant que siguin els propers punts on es facin cribratges. De fet, a Figueres el risc de rebrot –segons les dades de la darrera setmana- se situa en 390 i l'Rt en 0,72. A Palafrugell, en canvi, el risc de rebrot està en 573 i l'Rt en 1,05.