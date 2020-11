L'Ajuntament de Figueres actualitza l'ordenança de tinença d'animals

Figueres actualitza l'ordenança de tinença d'animals, l'objectiu de la qual és regular la tinença d'animals a la ciutat amb la finalitat de protegir la salut i la seguretat de les persones i dels animals. L'actual ordenança data de l'any 2002 i per això calia adaptar-la i posar-la al dia.

L'objectiu és millorar i garantir el benestar animal i la convivència ciutadana. Una de les actualitzacions és la regulació de les cases d'acollida, una regulació del control i cura de les colònies ferals, la prohibició dels collars estranguladors o de càstig i els morrions que no permetin respirar, l'increment de les sancions per no recollir els excrements i dipositar-los a les papereres i contenidors de rebuig, o la obligatorietat de netejar les miccions dels animals amb aigua. La nova ordenança quer serà sotmesa a comissió d'estudi pretén sancionar el maltractament animal amb multes de fins a 15.000 euros.

Ara s'obre un període en el qual les persones o entitats amb sensibilitat animalista puguin fer les seves aportacions i haurà de ser aprovada pel ple municipal.

La regidora de Serveis Urbans, Espai Públic, Manteniment i Medi Ambient, Sònia Trilla, explica que "aquest és un pas important que calia fer per tal d'actualitzar l'ordenança reguladora i per adaptar-la a l'actualitat"