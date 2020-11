Entren en funcionament les línies d'autobús entre l'Empordà i França

El director de Transports i Mobilitat, David Saldoni, ha anunciat aquest dimecres la posada en marxa de les línies de bus C3 (Figueres – La Jonquera – Els Límits – El Pertús – El Voló), C4 (Figueres – Maçanet de Cabrenys – Costoja – Sant Llorenç de Cerdans) i C5 (Camprodon – Molló – Prats de Molló – La Presta) a partir de dilluns 30 de novembre. Aquestes formen part del projecte ConnECT, impulsat per crear noves rutes d'autobús i afavorir la mobilitat i la interconnexió entre municipis, regions i veïnatge a totes dues bandes de la frontera. L'operador dels trajectes serà el grup gironí TEISA, encarregat de fer connexions transfronteres entre la Catalunya Nord i les comarques gironines, amb la possibilitat de fer la connexió fins a Perpinyà.

"Aquest projecte dona servei a moltes persones que mentalment i idiomàticament ja no senten l'existència de la frontera, però que físicament hi és. [..] Les administracions hem de superar les dificultats per facilitar la vida de les persones", ha explicat Saldoni en el marc del Seminari intermedi del projecte ConnECT.

Al seminari, organitzat per la Generalitat de Catalunya conjuntament amb la Regió d'Occitània i el Consell Departamental dels Pirineus Orientals, hi ha participat 87 persones. Entre aquestes, ha participat el vicepresident responsable de Mobilitat i Infraestructures del Transport a la Regió d'Occitània, Jean-Luc Gibelin, i el vicepresident del Consell Departamental dels Pirineus Orientals, Robert Garrabe.

TEISA operarà els trajectes

El director – gerent de TEISA, Àlex Gilabert, ha explicat que aquest projecte és una "nova aposta pel territori" i ha assegurat que, fins ara, la connexió regional en autocar transfronterer entre Catalunya i França era "inexistent". "És un projecte nou perquè són línies regionals internacionals. [...] Ara, podem connectar les poblacions gironines transfrontereres amb els municipis veïns francesos amb transport públic", ha explicat.

Gilabert ha subratllat que en els casos de les línies C4 i C5 no hi havia una petició concreta, "perquè probablement vivim molt d'esquena al territori francès". En el cas de la línia C3, pot haver-hi una demanda potencial "molt raonable" de població francesa que es desplaça, per exemple, als comerços de La Jonquera.

El projecte ConnECT aborda uns eixos o corredors de mobilitat seleccionats per definir les cinc línies d'autobús transfronterer, amb els seus recorreguts, punts de partida i horaris, i coordinar-los amb altres modes de transport públic i sostenible. El passat 1 de setembre es van posar en funcionament les dues primeres línies d'autobús, la C1 (Porté – Puigcerdà – Montlluís) i la C2 (Formiguera – Puigcerdà - Er). Properament, també hi haurà dues línies de llarg recorregut que s'allargaran fins a La Guingueta d'Ix: Girona – Puigcerdà – Llívia, operada per TEISA, i Barcelona – Puigcerdà – Llívia.

Aquest projecte està cofinançat en un 65% pels Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER) del programa POCTEFA. Aquest té com a objectiu reforçar la integració econòmica i social de la zona transfronterera entre Espanya, Franca i Andorra i se centra en el desenvolupament d'activitats econòmiques, socials i ambientals transfrontereres a través d'estratègies conjuntes a favor del desenvolupament sostenible.