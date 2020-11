Consol Cantenys defensa polítiques feministes per combatre les violències masclistes

L'alcaldessa de Vilafant, Consol Cantenys, ha aprofitat la commemoració que es fa avui com a Dia contra les violències masclistes per mostrar el seu suport a lluitar contra aquesta xacra a través d'un vídeo que s'ha difós per les xarxes socials del consistori.

Per combatre les violències masclistes tan presents a la nostra societat, l'alcaldessa assenyala que «és el nostre deure posar en valor el llegat polític i social i declarar la nostra contundent aposta per les polítiques feministes com un instrument vital per aconseguir la igualtat real i efectiva entre homes i dones».

Les dades indiquen que la situació de la pandèmia i el confinament han fet agreujar les violències masclistes envers les dones, «s'ha fet evident que la pandèmia sí que coneix de gènere», indica Consol Cantenys al vídeo.

És per això que des de Vilafant l'alcaldessa vol reivindicar el compromís de «tolerància zero davant de qualsevol mena de violència masclista». En aquest sentit, ha destacat, la feina que es fa des de Joves de Vilafant des de "La veu lila".

Com a representant del govern local, Cantenys reivindica també «un estat de benestar fort que alliberi les dones del treball reproductiu com a part de l'estratègia contra la feminització de la pobresa i la precarietat de caràcter estructural que patim pel fet de ser dones».

El ple de Vilafant, convocat aquesta tarda de dimecres 25 de novembre, té previst debatre una moció entorn les violències masclistes.