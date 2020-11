Seguiu en directe el seminari dels deu anys de les Jornades d'Economia i Paisatge

Les Jornades L'Empordà, el paisatge com actiu econòmic arriben aquest any a la seva desena edició condicionades per la pandèmia. L'Institut d'Estudis Empordanesos, Via Pirena i el Setmanari de l'Alt Empordà, les entitats organitzadores, han convocat un seminari en línia que tindrà lloc, aquest dissabte, a les sis de la tarda. Hi intervindran la presidenta de l'IEE, Anna Maria Puig; el director de les Jornades, Joan Armangué, i el geògraf Javi Martín, qui presentarà una ponència al voltant dels deu anys d'aquesta activitat.

El seminari, al qual han estat convidats els ponents de totes les edicions, una part dels quals faran noves aportacions, es podrà seguir en directe per streaming. Els participants inscrits podran prendre part en el debat posterior a la ponència.

«La pandèmia ens ha obligat a adaptar-nos a la nova situació. Des de les entitats organitzadores, s'ha volgut fer d'aquest desè aniversari un espai de reflexió online, d'allò que han estat aquests deu anys i, sobretot, amb una mirada cap al futur», explica l'economista Joan Armangué



Ponència del Dr. Javi Martín

«La ponència elaborada pel geògraf Javi Martín Uceda sota el títol Un consens per l'Empordà –afegeix–, és una síntesi de les aportacions fetes per les Jornades al llarg d'aquests deu anys. Té tres parts, el territori, les relacions medi-societat i les persones. Amb una proposta final prou clara: amb aquest document es volen posar les bases per establir un espai de debat i reflexió entorn del paisatge i les dinàmiques territorials a l'Empordà. No només perquè el paisatge és la base de l'economia empordanesa: és l'espai de vida, de present, però, sobretot, de futur. Els canvis que han de venir, els reptes, són d'un calat profund. Només amb acords es podran afrontar amb èxit».



Un balanç altament positiu

En nom de les entitats organitzadores, l'economista i exalcalde de Figueres Joan Armangué, fa un balanç «altament positiu» d'unes Jornades que han actuat «com a eina de sensibilització i conscienciació que el paisatge empordanès és un actiu econòmic. La compatibilització de paisatge i economia és una idea plenament assumida per la societat i per les institucions locals i comarcals. Han estat unes jornades molt descentralitzades. S'han dut a terme en 25 municipis empordanesos. Al mateix temps, s'ha tractat el paisatge des de tots els seus vessants: natural, patrimonial, marí, urbà... i han estat el marc d'iniciatives precursores en l'àmbit de l'enoturisme i del turisme astronòmic, per posar només dos exemples».

També, «les jornades s'han fet ressò de la creixent sensibilització des de l'àmbit municipal per la recuperació i preservació del patrimoni com a element de dinamització econòmica local. En definitiva, crec sincerament que han estat una llavor per fer arrelar a l'Empordà la idea del paisatge com a actiu econòmic. Un bon exemple és que en aquests deu anys s'han multiplicat les iniciatives públiques i privades».

El director de l'esdeveniment posa en relleu que «Aquesta pandèmia ha fet entendre a tothom que el mono-conreu econòmic és dolent. De cara el futur cal ser optimistes. L'Empordà, per situació geogràfica, paisatge, comunicacions, recursos..., té moltes oportunitats per redreçar el seu model econòmic, més diversificat i amb més valor afegit i amb un turisme de qualitat més desestacionalitzat.