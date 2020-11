Les regidores de Roses, unides per reivindicar la fi de la violència masclista

L'alcaldessa i les 5 regidores de l'Ajuntament de Roses han gravat un vídeo amb motiu de la celebració, aquest dimecres, 25 de novembre, del Dia internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones. Sota el lema "Caminem juntes cap a l'eradicació de les violències masclistes", les sis representants municipals han volgut unir les seves veus per visibilitzar i denunciar la violència de gènere. El vídeo es difondrà al llarg de tot el dia 25N a la web i xarxes municipals de l'Ajuntament.



Les regidores Sílvia Ripoll (Junts per Roses), Isabel Machado (Ciutadans), Verònica Medina (ERC-AM), Olga Simarro (PSC), Esther Bonaterra (ERC-AM), i l'alcaldessa de Roses, Montse Mindan (Junts per Roses), són les protagonistes del vídeo gravat al passeig Marítim de la població.

Totes elles, caminant juntes, han volgut fer arribar els seus missatges de denúncia contra el maltractament masclista i reivindicar el dret a la llibertat de les dones, posant de manifest la necessitat de trencar amb les pors i reaccionar davant qualsevol tipus de violència, per subtil que aquesta pugui semblar. En el vídeo s'anima també a les víctimes a denunciar la seva situació a través del telèfon d'atenció a la violència masclista 900 900 120.



La regidora d'Acció Social, Esther Bonaterra, posa èmfasi també en el fet que "els darrers mesos, arrel de la pandèmia i el confinament, han estat molt durs per les dones i les criatures que viuen situacions de violència. És per això, que ens hem volgut unir per a commemorar aquesta data i visibilitzar tot el que representa. A més, tal com diu el manifest del 25N d'enguany, volem fer arribar als agressors un recordatori: no hi haurà espai per la impunitat".



El vídeo expressa així un missatge unitari, expressat amb contundència, contra un dels grans problemes de la societat actual, en el dia en què se celebra mundialment el Dia internacional contra la violència de gènere, declarat l'any 1981 a la ciutat de Bogotà (Colòmbia). Es va escollir aquest dia per commemorar el violent assassinat de les germanes i activistes polítiques Minerva, Patria i Maria Teresa Mirabal, assassinades per la policia secreta del dictador Rafael Trujillo a la República Dominicana mentre anaven a Puerto Plata a visitar els seus marits empresonats.

Històricament, aquestes dones han simbolitzat la lluita i la resistència. El 1999, l'ONU va donar caràcter oficial a aquesta data.



En la mateixa línia d'unitat política, totes les regidores i regidors dels grups municipals de Roses s'han convocat aquest dimarts, 24 de novembre, a ls 4 de la tarda, per fer-se una fotografia conjunta lluint les mascaretes liles facilitades pel Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD).