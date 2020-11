La pandèmia ha agreujat les violències de gènere

El SIAD de Figueres ha atès, des del gener fins al setembre, 89 dones i ha fet 610 actuacions. Una gran diferència en comparació amb altres anys. La coordinadora, Susana Bosch, explica que «les dones que conviuen amb l'agressor generen estratègies, quan van poder sortir sí que va haver-hi un increment de denúncies». Destaca també que «mai havíem rebut tantes demandes de sol·licituds per a cases d'acollida».

A més del coronavirus, hem de conviure amb un altre perill per a la nostra salut: les violències masclistes. Aquest dimecres 25 és el Dia Internacional per la seva eliminació i municipis com Figueres, Roses, Castelló d'Empúries, Llançà o Ordis n'organitzen activitats, que es poden consultar aquí.

Tot el mes de desembre i mig novembre, les dones que tenim una feina remunerada, ho fem gratis. La bretxa salarial actual marca una diferència de sou que correspon a 51 dies. Si li sumem l'augment dels treballs de cures provocat per la pandèmia, es pot confirmar que no ha sigut un bon any per a la igualtat de gènere. «La pandèmia ha col·locat sobre la taula formes de treball que posen en perill la salut de les persones, especialment les dones en primera línia de cures, serveis personals, auxiliars, netejadores, venedores», exposa la professora de la UAB i sociòloga de l'Institut Sindical de Treball, Clara Llorens. L'experta va ser una de les ponents al II Congrés Internacional per a l'erradicació de les violències masclistes que organitza l'Institut Català de la Dona (ICD), que es va centrar en la violència masclista en el context de pandèmia.