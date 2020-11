Il·lusió i optimisme dels altempordanesos amb la tornada als bars

Molta gent ha brindat aquest dilluns, 23 de novembre, en retrobar-se de nou per fer un toc o un àpat en un bar o en un restaurant. La il·lusió i l'optimisme es palpa, des de primera hora del matí, tant en els propietaris i els cambrers com en la clientela, que ocupa gairebé al cent per cent les terrasses acabades de muntar. La Teresa surt d'un dels bars de la plaça de l'Ajuntament de Figueres amb un somriure que justifica dient: «Per fi m'he pogut prendre un cafè llarg com a mi m'agrada. L'enyorava». I tant enyora aquest costum que ja ha quedat amb les amigues a última hora de la tarda per prendre alguna cosa al bar.

Només fa uns quaranta dies que la pandèmia per Covid-19 va estroncar l'activitat en la restauració i, per a molts, sobretot per als empresaris del sector, aquest parèntesi s'ha fet etern. «Avui ha estat un dia molt especial, de tornar a veure els clients de sempre», comenta una de les responsables d'un negoci del centre de Figueres, mentre prepara les taules per un màxim de quinze comensals que poden dinar al local.



Recuperar les rutines

Tot i la baixada de temperatures, a la terrassa, en Ramiro, un client habitual, fulleja el diari amb molt interès, abrigat amb bufanda i gor­ra fins i tot. Des de mitjan octubre, des que va poder anar al bar per darrera vegada abans de la restricció, no ha llegit cap diari fins a aquest dilluns, perquè diu que ell només llegeix al bar. «Poder tornar aquí és meravellós, extraordinari, el bar és molt important en la meva vida. A mi, em va fer molt de mal que tanquessin, perquè tinc unes rutines i van quedar trencades. Quan em llevo al matí, vinc a esmorzar i també vinc abans de dinar a fer una cervesa. Aquests dies, sense bar, passejava per Figueres deprimit, venient-ho tot tancat i tot tan trist», explica en Ramiro, que confessa que somiava que arribés el dia de poder tornar a gaudir de l'ambient de la restauració.

«Som mediterranis i ens agrada la socialització. En altres països potser estan més acostumats a anar pel carrer amb el cafè a la mà, però a nosaltres ens agrada seure i gaudir de l'ambient. Aquest matí he quedat amb una amiga per prendre un te al bar i m'ha fet moltíssima il·lusió», comenta la Montse, mestra figuerenca que fa poc s'ha jubilat.



El full de ruta

A l'actual desescalada, el Govern de la Generalitat l'ha anomenat: full de ruta per la revisió de la intensitat de les mesures adoptades amb motiu de la segona onada epidèmica de Sars-Cov-2 a Catalunya. El document ha fixat, des d'aquest mateix dilluns, 23 de novembre, un pla d'obertura progressiva d'activitats, que s'ha distribuït per trams. Ens trobem, en aquest moment, en el tram 1 d'aquest pla i s'ha permès, de nou, que els bars i els restaurants puguin atendre els clients als seus locals, des de les 6 del matí fins a 2/4 de 10 de la nit.

A l'exterior dels establiments, es permet una ocupació del 100% amb les taules separades per una distància de dos metres i amb un màxim de quatre cadires. Pel que fa a dins de bars i restaurants, l'aforament de clients ha de ser del 30%, amb taules igualment separades per dos metres i amb un màxim de quatre cadires.

Quan només es podia comprar per emportar - Aquests dies en què els bars i els restaurants només han pogut servir menjar per emportar s'han produït escenes com la que mostra la fotografia, feta diumenge passat davant d'un establiment de Figueres. Els clients, amb molta paciència i conscients de la situació, fent cua per adquirir la seva consumició, un esmorzar, en aquest cas, per endur-se'l a casa o per prendre-se'l tot passejant.