Rafel Bruguera: «Ha arribat l'hora del relleu i ho he fet el millor que he sabut»

Rafel Bruguera i Batalla ha estat, sempre, un personatge lliurat de forma entusiasta a la política, començant, l'any 1983, per ser alcalde del seu poble, mentre que, l'any vinent, posarà punt final a aquesta trajectòria, quan acabi la legislatura del Parlament de Catalunya.

- Què li ha fet prendre aquesta decisió?

- Tot plegat ha estat fruit d'un procés de reflexió personal i amb companys del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) de Girona. Considero que ha arribat l'hora del relleu, sincerament. Crec que ho he fet el millor que he sabut. Aquests han estat cinc anys molt complicats al Parlament. Me'n vaig amb un cert regust que no s'ha complert la funció que s'esperava, perquè la paraula Parlament ve de parlar i arribar a acords amb qui pensa diferent. Personalment, tinc la vocació d'avançar contrastant idees.

- Personalment, n'ha tret un bon balanç del seu pas pel Parlament?

- Home, és un orgull poder representar el teu país al Parlament. He portat les comissions de Cultura i Turisme i s'ha fet una feina interessant. També, he après moltes coses i ha sigut tot molt engrescador i enriquidor. Al principi, hi havia coses que desconeixia i, ara, me'n vaig amb un bagatge personal i polític extraordinari.

- Aquest últim any, ha estat molt complicat, per la Covid...

- Sí, i això ha afectat el Parlament, perquè totes les comissions han estat telemàtiques i, als plens, només hi poden anar 21 diputats. Ens hi hem hagut d'acostumar, a això. Ara mateix, no veiem la llum al final del túnel i jo espero que, per a la propera temporada turística, tinguem normalitat.

- Després del seu pas per la política municipal, pel Senat i per la política catalana, amb què es queda?

- Amb el fet d'haver estat l'alcalde del meu poble. Dit això, també haig de dir que és un gran honor haver estat ocupant un escó al Senat i al Parlament de Catalunya, en els darrers anys.

- Dit això, s'ha plantejat escriure les seves memòries pel pas per la política?

- Bé, seria interessant això d'escriure un llibre, explicant tot això que he viscut, però no tinc tendència a parlar de mi mateix i no sé què passaria. De totes maneres, no ho descarto, que em decideixi per treure al mercat unes memòries, on doni testimoni dels moments que he viscut des de l'època d'alcalde de l'Escala a la de diputat al Parlament.