Colera alerta els veïns que aboquin la cendra apagada

L'Ajuntament de Colera ha demanat als veïns del municipi que no llancin les cendres de la llar de foc als contenidors exteriors, després d'un incendi que va deixar un contenidor destrossat al centre del poble.

«El cost d'un contenidor és d'uns 700 euros, que pagarem entre tots», indica amb preocupació el consistori del municipi colerenc, tot afegint que les cendres «s'han de dipositar als contenidors totalment apagades. Cada any –afegeixen– ens trobem amb diversos casos com aquest. Encara que semblin apagades, hi ha petits fragments de llenya que segueixen consumint-se, fins i tot, 24 hores després».

«Si no estan del tot apagades i us en voleu desfer, aboqueu-hi aigua prèviament», aconsellen des de l'Ajuntament de Colera, amb la precaució de mantenir útils els contenidors.