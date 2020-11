Els avantatges de fer les compres de Nadal en els comerços de proximitat

Aquests dies ja s'aprecia als carrers i les places de les nostres poblacions que ens apropem a les festes de Nadal. A més de llums i decoracions nadalenques, també es comença a veure com els aparadors dels comerços llueixen l'ornamentació pròpia d'aquestes dates.

Aquest any, hi ha més figures que mai, en total són 516 peces lluminoses. Les de disseny dalinià omplen el Rovell de l'Ou i les noves formes de llum, la resta de la ciutat, fins i tot carrers i places que mai no havien tingut decoració. L'Ajuntament de Figueres ha informat que el cost del muntatge, el desmuntatge, la posada a punt, el test de funcionament i guardar els llums dalinians és de 44.844 euros i que d'aquest estil hi ha un total de 168 peces, entre formigues i figures inspirades en l'obra del geni surrealista.

Quant als nous llums, es va fer un concurs públic que va guanyar Ximénez Iluminación, la mateixa empresa que s'encarrega de l'enllumenat nadalenc de Barcelona, Girona, Madrid o Andorra, entre altres grans ciutats. El projecte tenia un cost de licitació de gairebé 99 mil euros en muntatge, desmuntatge i manteniment, i s'han instal·lat un total de 348 peces lluminoses noves.

La regidora de Comerç, Sostenibilitat i Fires i Festes de Figueres, Ester Marcos, explica que «l'objectiu és portar Nadal a tots els punts de la ciutat de Figueres» i afirma que l'any vinent «es vol doblar el que s'ha instal·lat aquest any». Aquest divendres, 27 de novembre, es fa l'encesa de les lluminàries pels volts de les 6 de la tarda.

Els negocis associats a Comerç Figueres Associació aporten un element que complementa tota aquesta decoració: un centenar de testos encesos amb llum led il·luminaran els recorreguts comercials de la ciutat, i la planta ornamental és l'avet. Frederic Carbó, president de Comerç Figueres, afirma que «s'espera una campanya de Nadal excel·lent perquè la gent té ganes de sortir i passejar». També hi afegeix: «Figueres necessita una campanya amb il·lusió perquè la gent de la comarca vingui a enamorar-se de la ciutat».



Black Friday, el tret de sortida

Tota la decoració, els comerciants la tindran a punt per al Black Friday, el 27 de novembre, dia en què es dona el tret de sortida de la campanya de Nadal, coincidint alhora amb el dia en què s'encenen els llums. A més, Comerç Figueres ha arribat a un acord amb el Museu del Joguet de Catalunya i el Museu de la Tècnica perquè a totes les botigues que estan tancades es posi una fotografia vinil de peces d'aquests museus, un altre tret d'identitat figuerenca per reforçar l'atractiu comercial.

Un altre espai eminentment comercial d'aquestes dates és el Mercat de Nadal, que tindrà les parades a la Rambla de Figueres a partir del 3 de desembre. Es perimetrarà l'espai per controlar-ne l'aforament i aplicar-hi totes les mesures de seguretat, com es fa al mercat de la fruita i al de la roba.

Aquest any tampoc no hi haurà Nadalí, però des de la Regidoria de Turisme, conjuntament amb les Guies de Figueres, treballen en propostes alternatives: en un màxim de quatre espais amplis i concrets de la capital hi haurà unes escenografies d'ambient nadalenc, en format photocalls. «En aquestes visites pot ser que apareguin la Nadalina i en Fumera, i que després els visitants ho puguin penjar a les xarxes socials», explica Alfons Martínez, regidor de Turisme. Aquesta és la proposta més avançada, però encara està oberta a modificacions depenent de les mesures del Procicat.

Des de Turisme també es preveu una campanya de difusió del comerç i els atractius de Figueres en els mitjans de comunicació francesos de més abast, per atraure visitants de França en un radi d'entre 300 i 400 quilòmetres. Alfons Martínez ha comentat que, en el cas que les mesures impedeixin que pugui venir el client francès, aquesta promoció es faria per Setmana Santa.



A Roses, «Ara més que mai»

A Roses, el reclam per atraure clientela és un lema que ja s'ha fet prou conegut: Jo compro a Roses, i tu?, si bé aquest any s'hi suma un nou missatge: Ara més que mai, atesa l'excepcionalitat causada per la pandèmia. L'Associació d'Empresaris de Roses-Cap de Creus ha impulsat diverses iniciatives, una de les quals és la creació d'un vídeo promocional «per fomentar el comerç local durant les festes», com han exposat els representants de l'entitat. Aquesta mateixa associació, entre altres propostes, ha acordat repartir avets decorats amb peces vermelles als comerços.

Amb motiu del Black Friday, a més, l'Ajuntament de Roses ha creat la campanya Avança't al Nadal, per donar suport al consum local. I casualment la data de l'encesa de llums nadalenques aquest any s'ha avançat al dia 27 (més informació, pàgina 6 del suplement especial de Roses).



La rifa d'una gran panera

A Castelló d'Empúries, també han sorgit idees per animar la gent a quedar-se al municipi per fer les seves compres. Tots els negocis de l'Associació de Comerciants i Empresaris de Castelló d'Empúries i Empuriabrava han promogut el sorteig d'una panera i els números es poden aconseguir, com no podia ser d'una altra manera, fent compres en el comerç local.

L'Associació compta amb la col·laboració dels alumnes del Pla de Transició al Treball, els quals s'encarreguen de decorar tres aparadors: Forn Cusí, Assessoria Blau Tres i Jomar Empuriabrava. A més, els alumnes de la UEC Castelló d'Empúries també s'han implicat en la campanya nadalenca per crear una bústia per deixar-hi la carta als Reis. «Estem molt contents de poder tenir aquestes col·laboracions en uns temps com els actuals», expressa Carla Güibas, presidenta de l'Associació castellonina.



Model de reactivació de l'estiu

L'Escala seguirà el model de reactivació econòmica que es va aplicar a l'estiu, amb activitats a l'aire lliure i pensades per a grups reduïts. La tinent d'alcalde Marta Rodeja ha dit que «s'intentarà fer alguns tallers i com sempre hi haurà fil musical als carrers del poble». Enguany no hi haurà mercat de Nadal, però sí una versió adaptada a la Covid-19 del Trifàsic, que tindrà lloc durant tres dies, dos dedicats als més petits amb alguns tallers, i un dedicat als més joves amb un monòleg de l'humorista Peyu.

Dani Espinal, president de l'entitat comercial de l'Escala, la UBET, afirma que aquest Black Friday es promou un sorteig entre els clients que comprin al municipi. A més, han ideat la campanya 2021 il·lusions, en consonància amb la loteria del Nen. En aquest cas, se sortejarà un premi de 2021 euros, per una banda, i, per l'altra, es farà un sorteig d'un iPhone.

A la Jonquera, també s'encén la il·luminació dels carrers aquest divendres perquè «es creu que pot ser una petita ajuda per animar l'esperit de Nadal de tots plegats i intentar millorar les previsions de la campanya comercial», assegura Sònia Martínez, alcaldessa de la Jonquera. Ha explicat que al municipi fronterer estan «patint molt» a causa de la pèrdua del client francès i per això el consistori ha creat una línia d'ajudes per donar suport a l'economia local. L'atractiu nadalenc del complex Gran Jonquera és, aquest any, l'exposició de tres grans pessebres.

Sens dubte, el comerç de proximitat té un paper decisiu en la vida econòmica dels municipis, i els representants d'aquest sector posen en valor aquells avantatges que els identifiquen: ofereixen una atenció personalitzada, seguretat i sostenibilitat, i, a més, generen riquesa i llocs de treball. El negoci local es vol convertir en el gran aliat del consumidor, més que mai en els temps actuals, i l'aposta per captar la clientela més propera és una de les prioritats de les associacions de comerciants i dels ajuntaments.



Una tradició comercial que es remunta al 1869

La plaça del Gra és un dels espais on llueix la nova decoració nadalenca. FOTO: JORDI CALLOL

El dia 27 coincideix amb el Divendres Negre, el darrer divendres de novembre, famós per les ofertes i descomptes a les botigues. Però, d'on ve aquesta tradició comercial que va començar als Estats Units i que s'ha estès arreu? El seu origen és la gran crisi financera de l'or de l'any 1869, provocada per l'intent de compra de tota la reserva d'or dels Estats Units per inflar-ne el preu per part de Jim Fisk i Jay Gould i la posterior injecció d'or al mercat per part del govern provocant la caiguda de tot el mercat. Ara s'ha convertit en l'inici de la campanya de Nadal, amb preus especials per a molts articles. El comerç digital hi està consolidat, però el tradicional també hi confia de ple.