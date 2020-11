Unió de Pagesos veu innecessària una nova via verda entre Figueres, el Far i Vilamalla

Unió de Pagesos rebutja el projecte constructiu d'una nova via verda que hauria de connectar els termes de Figueres, el Far i Vilamalla. El sindicat considera aquesta infraestructura proposada pel Departament de Territori i Sostenibilitat com a "innecessària", ja que aquest territori es troba actualment "saturat de camins i vies d'aquest tipus", que ja compleixen aquesta funció. Un rebuig que coincideix amb el també expressat per l'Ajuntament d'El Far, el municipi territorialment més afectat pel projecte.

Així, Unió de Pagesos aposta per arranjar i fer un correcte manteniment de les vies que ja hi ha construïdes en comptes de "fragmentar encara més el territori per tal d'adaptar nous traçats". Cal recordar que cada fragmentació d'aquest tipus que es du a terme representa una destrossa considerable de l'espai productiu, amb les conseqüents pèrdues per a l'entorn i els productors de la zona.

El sindicat reclama, també, que s'asseguri una correcta circulació per les vies ja construïdes, de manera que el trànsit de vianants i ciclistes no impedeixi el pas als vehicles de maquinària dels professionals agraris que treballen els camps propers a les vies verdes. D'altra banda, atesa la situació econòmica actual, el sindicat considera excessiu realitzar una inversió tant important com la que requereix el projecte.

Per altra banda, Unió de Pagesos vol fer constar que en el seu moment ja va presentar esmenes al projecte, sempre en la línia de defensa de l'espai agrari que caracteritza el sindicat. A aquestes esmenes, però, encara estan pendents de resposta per part del Departament de Territori i Sostenibilitat, fet que també ha succeït amb algun ajuntament afectat.