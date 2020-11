La tonyina Trini torna al port pesquer de l'Escala després d'un any d'absència

L'àrea de Turisme de l'Ajuntament de l'Escala ha anunciat, aquest dilluns, el retorn de la tonyina Trini al port pesquer del municipi. El peix va ser vist per primera vegada a les aigües portuàries l'hivern de 2015. Aleshores tenia dificultats per nedar i va ser alimentat pels pescadors i els curiosos que l'anaven a visitar.



Batejada com a Trini, va fer anades i vingudes fins al 2019, però l'hivern de l'any passat no va fer efectiva la seva visita anual, amb la qual cosa es van generar els pitjors presagis per a un animal molt apreciat en el món pesquer. Aquest dilluns, però, l'Ajuntament ha anunciat el retorn a través de les xarxes socials, mostrant un vídeo de la Trini nedant dins del port.