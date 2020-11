Surt la beca 'Eduard Puig Vayreda' per estudis sobre la vinya i el vi de l'Empordà

DO EMPORD└

Surt la beca 'Eduard Puig Vayreda' per estudis sobre la vinya i el vi de l'EmpordÓ

Surt la beca 'Eduard Puig Vayreda' per estudis sobre la vinya i el vi de l'EmpordÓ DO EMPORD└

El Consell Regulador de la DO Empordà, la Càtedra del Vi i l'Oli de l'Empordà, la Universitat de Girona i l'Ajuntament de Figueres -amb la col·laboració de la Universitat Rovira i Virgili, l'Institut Català del Vi (INCAVI), l'Institut d'Estudis Empordanesos, la Venerable Confraria de la Bóta de Sant Ferriol, i la Diputació de Girona; el patrocini dels cellers La Vinyeta i Perelada, i el suport dels cellers Pere Guardiola, Cooperativa d'Espolla i Vinyes dels Aspres- convoquen la segona edició de la Beca Eduard Puig Vayreda al voltant de la vinya i del vi de l'Empordà. La beca d'investigació, de caràcter biennal, es concedeix a un projecte d'investigació inèdit en relació amb la viticultura i l'enologia en qualsevol d'aquests àmbits: històric, arquitectònic, etnològic, ambiental, turístic o econòmic.

La concessió de la beca té per objectiu aprofundir en camps que encara no han estat prou explorats i que poden afavorir el coneixement i l'evolució del mateix sector vinícola en el camp tècnic o comercial. "Som conscients de la gran amplitud de matèries que giren al voltant de la vinya i el vi, la quinta essència de la nostra economia tradicional, que ha tingut una transcendència històrica molt rellevant i avui també suposa una oportunitat de negoci i projecció turística de primer ordre per a les nostres comarques" s'assegura a les bases de la convocatòria. El premi va adreçat a entitats sense ànim de lucre i a persones, ja siguin estudiants, professionals o estudiosos.

El projecte de recerca i les candidatures es poden presentar fins al 12 de febrer de 2021 a la seu del Consell Regulador de la DO Empordà. Les bases de la convocatòria estan publicades al web de la DO Empordà (www.doemporda.cat). L'atorgament de la beca, dotada amb 5.000 euros, es farà públic, el 12 de març de l'any vinent.

Durant el mateix acte de l'atorgament de la segona edició de beca es farà públic el resultat de l'estudi de la primera edició que ha consistit en una recerca per identificar i inventariar els cellers particulars que encara es conserven a les cases de l'Albera, a l'Empordà. La proposta becada en la primera edició de la iniciativa és obra de l'enòleg i sommelier, Jordi Esteve, i la fotògrafa i sommelier, Clara Isamat, que en els darrers dos anys han desenvolupat aquest estudi que té com a objectiu preservar la memòria històrica d'una arquitectura i d'una activitat econòmica i social vinculada amb l'elaboració de vi en habitatges particulars.



Homenatge a Eduard Puig Vayreda

Els promotors de la iniciativa han volgut que la beca dugui el nom d'Eduard Puig Vayreda per tal d'homenatjar l'enòleg empordanès, mort el 2018. Puig Vayreda fou molt actiu en el camp de la divulgació enològica i es pot considerar un dels principals erudits que ha tingut Catalunya en aquest camp. Va ser director de l'INCAVI, fundador i president de la Confraria de la Bóta de Sant Ferriol, professor de la UdG i coodirector de la Càtedra de Viticultura i Enologia Narcís Fages de Romà.

A banda de la seva activitat professional, també va destacar pel seu compromís cívic i cultural. Va ser alcalde de la ciutat de Figueres (1981-1983) i va presidir Joventuts Musicals i l'Institut d'Estudi Empordanesos, a més de ser membre de nombroses entitats. També va ser col·laborador de premsa, escriptor i conferenciant.