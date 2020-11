Roses amplia la subvenció de 800 euros a gimnasos, cinema, escoles d'idiomes, de dansa i de música

L'Ajuntament de Roses augmentarà la partida prevista inicialment per subvencionar els negocis afectats per les restriccions imposades amb motiu de la Covid-19, fins a un import total de 180.000 euros. Aquesta ampliació permetrà incloure també en el paquet d'ajuts activitats com escoles d'idiomes, de dansa, de música, cinema i gimnasos del municipi, que podran optar a la subvenció de 800 euros anunciada la setmana passada per a bars, restaurants i centres d'estètica.

La modificació de crèdit que es presentarà al proper ple municipal per poder posar en marxa aquesta línia de subvencions, serà finalment d'un import de 180.000 euros, i no dels 150.000 previstos inicialment. L'equip de govern ha aconseguit ampliar aquesta dotació gràcies al romanent positiu del pressupost municipal de l'any passat, fet que li permetrà incloure en el paquet de subvencions altres activitats afectades pel segon decret de tancament i restriccions aprovat fa unes setmanes per la Generalitat, que se sumaran als bars, restaurants i centres d'estètica previstos inicialment. Els ajuts es mantindran per a tots els establiments i negocis en una subvenció fixa de 800 € per activitat afectada.

D'aquesta manera, podran optar a la subvenció restaurants, bars, centres d'estètica, cinemes, escoles d'idiomes, escoles de dansa i d'arts escèniques, escoles de música i gimnasos que mantenen oberta la seva activitat al llarg de tot l'any, i que s'hagin vist afectats les darreres setmanes per l'obligatorietat de tancar les seves activitats o per una dràstica reducció de les mateixes.

Un cop s'aprovi la partida pressupostària pel proper ple municipal, l'Ajuntament procedirà a la tramitació, per via d'urgència, de les bases de la subvenció i resta de tramitacions legals necessàries, amb la intenció de poder obrir la convocatòria per sol·licitar els ajuts el proper mes de gener.