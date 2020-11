L'Alt Empordà se suma a la celebració de la Setmana de la Pedra Seca amb 11 activitats

Als Països Catalans existeix un importantíssim patrimoni rural de pedra seca que articula el paisatge: barraques, forns, sínies, fonts, marges, tines,€, moltes d'ells protegits com a BCIL (Béns Culturals D'interès Local), BCIN (Béns Culturals d'Interès Nacional) o ZIE (Zones d'Interès Etnològic), o bé situats dintre de parcs naturals o altres categories d'espais protegits.

També és el cas de l'Alt Empordà, on la Wikipedra (wikipedra.catpaisate.net) hi té catalogades 1.294 construccions, tot i que aquesta xifra es podria triplicar. L'any 2014, el Consell Comarcal de l'Alt Empordà va declarar 97 barraques dels municipis de Llers, Avinyonet de Puigventós, Vilanant, Biure i Pont de Molins com a Bé Cultural d'Interès Local (BCIL), ratificant així la zona de la Garriga d'Empordà com un dels principals conjunts patrimonials de pedra seca a Catalunya, i la pedra seca dibuixa el paisatge de l'Alt Empordà des de Portbou fins a Albanyà resseguint tota l'Albera, fins a l'extrem del Cap Norfeu a Roses reticulant tot el Cap de Creus, arribant a la plana per la Garriga d'Empordà i saltant fins a l'Escala, el Montgrí i les Medes.

Però malgrat els seus diversos valors (ecològics, estètics, històrics i identitaris), el patrimoni de la pedra seca es troba immers en una dinàmica d'abandó que comporta el seu deteriorament i destrucció, i que coincideix, malauradament, amb la desaparició de l'ofici de marger i la pèrdua del coneixement d'aquesta tècnica constructiva. Entitats i voluntaris s'esforcen, des de fa molts anys, per mantenir, restaurar i divulgar aquest patrimoni i aquesta tècnica que, d'altra banda, també s'ha demostrat vàlida per a donar resposta als reptes de l'arquitectura contemporània.

Per això, i coincidint amb el segon aniversari de la declaració de la tècnica de la pedra seca com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat de la UNESCO, COL·LABORAxPAISATGE impulsa la Setmana de la Pedra (www.collaboraxpaisatge.cat), una setmana per a l'organització i promoció d'activitats relacionades amb la pedra seca arreu dels Països Catalans. S'han inscrit un total de 76 activitats de diferents formats, des de sortides i visites guiades a exposicions, cicles de documentals i xerrades online, passant per tallers i restauracions, activitats de descoberta individual o convocatòries i concursos de fotografía del patrimoni local per omplir les xarxes, entre molts d'altres.

D'aquestes, 11 tindran lloc a l'Alt Empordà:



A Llers , una caminada matinal, un taller de restauració d'una barraca i el treball de l'Escola de Llers durant tot el mes de novembre amb els alumnes de primària.

, una caminada matinal, un taller de restauració d'una barraca i el treball de l'Escola de Llers durant tot el mes de novembre amb els alumnes de primària. A Avinyonet de Puigventós , una crida a descobrir les barraques BCIL del municipi i a compartir-les mitjançant xarxes socials.

, una crida a descobrir les barraques BCIL del municipi i a compartir-les mitjançant xarxes socials. A Vilanant , el famós Repte del Dr. Soler i un concurs fotogràfic a les xarxes socials en el marc del Repte.

, el famós Repte del Dr. Soler i un concurs fotogràfic a les xarxes socials en el marc del Repte. A Cadaqués , la construcció d'una travessera de pedra al Mas de la Senyora i l'exposició Tot un món de pedra seca a la Galeria Patrick J. Domken.

, la construcció d'una travessera de pedra al Mas de la Senyora i l'exposició Tot un món de pedra seca a la Galeria Patrick J. Domken. A l'Escala , l'exposició Tot un món de pedra seca al Museu de l'Anxova i de la Sal i una ruta escolar també organitzada pel mateix Museu

, l'exposició Tot un món de pedra seca al Museu de l'Anxova i de la Sal i una ruta escolar també organitzada pel mateix Museu Per la seva banda, el Consorci Salines Bassegoda farà un reconeixement a totes les persones que hagin introduït continguts del seu territori a la Wikipedra.

COL·LABORAxPAISATGE valora molt positivament la resposta rebuda per part de les entitats, que s'han volcat en organitzar activitats adaptades a les circumstàncies actuals de Covid i en reinventar-se proposant nous formats de divulgació. En aquest sentit, Maite Oliva, coordinadora del projecte, assenyala que: "Ens trobem en uns moments molt difícils, i que setanta-sis entitats hagin organitzat activitats a l'entorn de la pedra seca, amb l'esforç que això suposa, ens fa veure que aquesta iniciativa es percep, des del sector, com a engrescadora, però també com a útil i necessària".

La Setmana de la Pedra Seca compta amb una agenda online amb totes les activitats a www.collaboraxpaisatge.cat/accio/agenda-setmana-de-la-pedra-seca, així com amb un mapa d'ubicacions. Igualment, les activitats es podran seguir a les xarxes socials de la Setmana (Facebook i Instagram @SetmanadelaPedraSeca, Twitter @SetmPedraSeca) i mitjançant el hashtag #SetmanadelaPedraSeca.



COL·LABORAxPAISATGE

És un projecte de cooperació impulsat per ADRINOC amb l'assessorament de l'Observatori del Paisatge de Catalunya, que compta amb la col·laboració de l'APSAT (Associació per la Pedra Seca i l'Arquitectura Tradicional) i la participació de cinc grups d'acció local (GAL) d'arreu del territori català: el Consorci Leader Desenvolupament Rural del Camp, el Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià, l'Associació Leader de Ponent, el Consorci Intercomarcal d'Iniciatives Socioeconòmiques Ribera d'Ebre – Terra Alta i l'Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central. El projecte compta també amb un soci a la Catalunya Nord (França), el Parc Natural Regional del Pirineu Català, que gestiona el GAL Terres Romanes en Pays Catalan. COL·LABORAxPAISATGE és un projecte subvencionat pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya en el marc dels Ajuts de Cooperació Catalana entre Grups d'Acció Local i cofinançada pel FEADER.