L'ABS l'Escala compta amb la figura d'una treballadora social

Des d'aquest mes de novembre, l'Àrea Bàsica de Salut de l'Escala disposa de la figura d'una treballadora social, amb l'objectiu de prevenir, detectar, analitzar i tractar els problemes socials que afecten o interfereixen en la salut de les persones. La incorporació d'aquesta professional a l'equip d'atenció primària de l'Escala respon al fet que fa temps que s'observen problemàtiques socials en la població que emmascaren patologies de salut.

El treball social sanitari permet abordar el procés salut-malaltia des d'una perspectiva global i integral de la persona, atès que a l'hora de valorar l'estat del pacient no només té en compte aspectes de salut, sinó que també inclou factors biopsicosocials (condicions personals, familiars i de l'entorn). Així, incideix en àmbits com malaltia crònica, situació de final de vida o malaltia terminal, salut mental, addiccions, discapacitat, violència domèstica, exclusió social, pobresa, envelliment o diferència cultural. Tots són factors que poden influir en positiu o en negatiu en la qualitat de vida de les persones, ja sigui per ser situacions que esdevenen a partir d'un problema de salut o que deriven en un problema de salut.

Generalment, els professionals assistencials de l'atenció primària són els primers que detecten aquest tipus de situacions, i amb la figura de la treballadora social el que s'aconseguirà és que es puguin prevenir o resoldre de manera proactiva i precoç.

En un dels àmbits en què s'incidirà especialment serà en el de l'envelliment. Cada vegada les persones viuen més anys i acumulen més patologies cròniques, de manera que el seu seguiment a nivell sanitari es torna més complex. Si a això s'hi afegeix que ha canviat el model de societat i molts d'aquests pacients grans viuen sols, l'envelliment es converteix en una problemàtica social que requereix un seguiment específic.

La tasca que desenvolupa la treballadora social de l'ABS l'Escala vol ser un complement a la feina que ja duen a terme els Serveis Socials de l'Ajuntament de l'Escala i dels Consells Comarcals de l'Alt i el Baix Empordà.

La incorporació d'aquesta professional a l'equip de primària de l'Escala és en paral·lel al paquet de mesures que s'estan estudiant en el marc del pla d'enfortiment de l'atenció primària impulsat pel Departament de Salut, i que es traduirà en la contractació de nous professionals a l'ABS l'Escala.