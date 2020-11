La finalització de subvencions europees fa baixar 2,5 MEUR el pressupost de la Diputació de Girona el 2021

El pressupost de la Diputació de Girona per al 2021 es reduirà 2,5 milions d'euros respecte al 2020 a causa de la finalització de diversos projectes que tenien fons europeus. Malgrat tot, el pressupost general comptarà amb 147,1 milions d'euros, un 1.66% menys.

El vicepresident d'Hisenda, Pau Presas, ha destacat que la despesa més important és la que es destinarà a subvencions i transferències, que representa un 61% (84,57 MEUR) del pressupost global. Per altra banda, el pressupost d'enguany destinarà 1,42 milions en ajudes en matèria d'habitatge. Per altra banda, els partits del govern de la Diputació (JxCat i ERC) s'han vist obligats a refer el pla de mandat per tal d'adequar-se a les noves necessitats generades per la pandèmia.