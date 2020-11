Ciutadans la Jonquera demana un cens d'habitatges ocupats il·legalment

El portaveu de Ciutadans (Cs) a l'Ajuntament de La Jonquera, Luís Martín de Pozuelo, ha presentat una moció per a ser debatuda en el proper ple en la que sol·licita la realització d'un cens d'habitatges ocupats de la població i l'elaboració d'un pla antiocupació que permeti el retorn dels immobles afectats als seus legítims propietaris.

"L'okupació és un acte il·legal que mereix el retret dels poders públics perquè converteix els propietaris i els veïns en víctimes d'aquest fenomen que deteriora la convivència i, en els casos més greus, està vinculat a comportaments delictius com ho mostra l'existència de narcopisos", ha exposat de Pozuelo.

De Pozuelo ha assegurat que les ocupacions il·legals "han experimentat un elevat creixement durant els darrers anys a La Jonquera", d'aquí que hagi proposat l'elaboració d'un cens d'habitatges afectats per aquest fenomen "que ens permetria observar si es tracta d'ocupacions per a finalitats delictives o per necessitat". En paral·lel, el regidor ha proposat l'elaboració d'un pla contra l'ocupació il·legal "amb la finalitat d'assegurar la devolució dels immobles als seus legítims propietaris"; això haurà d'anar acompanyat d'un reforç de les mesures necessàries per vetllar per la seguretat i la convivència veïnals.

"Els Ajuntaments son les administracions més properes als ciutadans i les que han d'oferir una resposta més immediata a un fenomen tant perjudicial per als veïns", ha insistit el portaveu. De Pozuelo ha reclamat "no mirar cap a una altre costat" perquè mantenir la seguretat i la convivència ciutadanes "és una missió fonamental del govern municipal".