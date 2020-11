Actes per commemorar el 25N a l'Alt Empordà

Per commemorar el Dia Internacional contra les violències masclistes - 25N - a partir d'aquest dimecres 25 de novembre, diversos municipis de la comarca han organitzat algunes activitats, totes adaptades a la situació d'excepcionalitat per la pandèmia.

Alguns municipis s'han adherit a la campanya impulsada per l'Institut Català de la Dona (ICD), Diposita aquí el teu masclisme.

Figueres, Roses, Castelló d'Empúries són alguns dels municipis adherits a la campanya de l'ICD

Figueres

Presentació del documental 25-N Dones; vides truncades per violències masclistes a Figueres i lectura de manifest

Dimecres 25 de novembre

12 hores

plaça de l'Ajuntament

L'Ajuntament de Figueres també ha engegat una campanya virtual a les xarxes socials per denunciar les violències masclistes i els mites de l'amor romàntic.



Lectura del manifest 25N

Dimecres 25 de novembre

13.30 hores

Jardins del Consell Comarcal de l'Alt Empordà

Compartir experiències a Infosex Alt Empordà

Dimecres 25 de novembre

18 hores

Live a @infos3x_emporda

L'Infosex de l'Oficina Jove de l'Alt Empordà ha fet una crida per organitzar aquest dimecres 25 de novembre una trobada online a través del seu perfil d'Instagram (@infos3x_emporda) per compartir experiències viscudes de violències masclistes i trobar eines entre totes les participants.



Roses

Xerrada col·loqui Violències masclistes en la nostra quotidianitat

Divendres 27 de novembre

19 hores

CAR Jove de Roses (en cas de no poder-se realitzar presencialment, es farà online).

Cal inscriure's prèviament trucant al CAR (972 15 08 88)

El CAR Jove ha organitzat dins el seu espai de reflexió Àgora, una xerrada que permeti a les persones joves del municipi identificar les violències masclistes quotidianes que formen part del seu dia a dia i sensibilitzar-les contra les mateixes. Per potenciar aquesta visió analítica i obrir el debat i l'intercanvi d'opinions, la proposta del dia 27 es planteja en format de taller dinàmic i participatiu per tal que els i les joves puguin implicar-se i posar en comú les seves reflexions. Al llarg de la dinàmica es plantejaran aspectes com la identificació de les desigualtats i discriminacions de gènere, quines són les diferents formes de violència masclista que existeixen, o com actuar davant situacions discriminatòries per tal de construir un nou model social basat en la diversitat i en les relacions sanes i igualitàries.



Castelló d'Empúries

Inauguració del mural i lectura del manifest

Dimecres 25 de novembre

12 hores

@ajcastellodempuries

Inauguració del mural de l'artista Sònia Estévez, reforçat amb un haikú de Tatu Lee. La creació representa aquesta xacra que continua escapçant la vida de moltes dones encara avui dia. Com que la situació no ho permet, es gravarà en vídeo per penjar-ho a les xarxes però no serà un acte on es pugui assistir de forma presencial.

L'Ajuntament de Castelló d'Empúries també està portant a terme una campanya de sensibilització a les xarxes socials amb la participació de diferents dones anònimes i dels instituts del municipi. La campanya consisteix en enviar una frase en contra la violència masclista i l'Ajuntament la penja a les seves xarxes socials.



L'Escala

ERC lamenta profundament que el PSC del govern no doni importància a aquestes iniciatives.

Enganxada de cartells Davant les agressions masclistes, polítiques feministes i lectura virtual del manifest

Dimecres 25 de novembre

@ERClEscala

ERC l'Escala organitza una enganxada de cartells i una lectura virtual del manifest. A més, i com a campanya perdurable en el temps, els republicans i republicanes repartiran adhesius amb el lema "volem ser lliure, no valentes", també a partir del dia 25.



Ordis



Ofrena floral institucional i lectura del manifest

Dimecres 25 de novembre

17 hores

Banc contra la violència masclista

L' Ajuntament d'Ordis anima a la ciutadania del poble, que durant tot el dia, s'acosti al banc pintat contra la violència de gènere i hi dipositi una flor.

Xerrada online La violència masclista no té edat a càrrec de la sociòloga Cristina Vila Peñuelas d'Igualtat Creativa.

Dimecres 25 de novembre

18.30 hores

Cistella

FOTO: MEDUSA

Recorregut interactiu Les violències masclistes són estructurals

Del 23 al 29 de novembre

Porxo de l'Ajuntament de Cistella

L'associació Medusa dinamitza la campanya de sensibilització #AtrapemLesViolències de l'Ajuntament de Cistella. El recorregut interactiu, a través de codi QR, es troba instal·lat durant aquesta setmana al porxo de l'Ajuntament.