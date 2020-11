El misteri del copilot «desaparegut» a la Jonquera

Malauradament encara hi ha gent que quan veu un control policial l'intenta evitar o directament, se'l salta. Això és el que va succeir aquest dimecres a la nit, cap a quarts de nou, i aquesta omissió del punt de control va acabar en una persecució transfrontera des de França i fins a Catalunya.



La Policia Nacional francesa tenia muntat un control a la localitat del Voló. Un dels molts que té instal·lats aquests dies arran de l'increment de l'alerta terrorista pels últims fets al país gal i que també cerquen controlar no només el jihadisme sinó també la immigració il·legal. El peatge del Voló sol ser un dels punts habituals on hi ha aquest tipus de dispositius i aquest dia, malgrat els avisos dels policies francesos per fer aturar un conductor, aquest va decidir fer-ne cas omís.



Els policies francesos, veient que enfilava des de l'A-9 en sentit Catalunya i, per tant, les comarques gironines, van alertar no només els seus companys sinó també les policies a l'altra banda de la frontera. Van donar l'alerta que el vehicle on anaven dues persones estava circulant a alta velocitat per l'autopista en sentit Espanya.



Els agents de la policia francesa fins i tot li van intentar frenar el pas llençant el sistema de rastrells -punxes- que van acabant-li destrossant dues rodes.



Veient que no s'aturava, els agents en una persecució van seguir-lo per l'A-9 i també van protagonitzar-la en territori espanyol. Per tant, van fer el que s'anomena persecució en calent, ja que van passar la frontera. Van recórrer darrere del cotxe uns 16 quilòmetres i el van aconseguir interceptar a l'altura de la sortida 1 de l'autopista AP-7 a la Jonquera. Els Mossos d'Esquadra en aquells moments també hi van destinar diverses patrulles per frenar el vehicle. Alhora la Policia Nacional també va enviar patrulles a aquest punt fronterer.



Els Mossos d'Esquadra van ser els encarregats de fer la detenció. Sí, un sol arrest, perquè de l'acompanyant que anava amb el conductor no se'n va saber res. Algunes fonts apunten que podria haver sortit del vehicle poc abans de la intercepció, però per ara es desconeix el parador de l'altre individu. Un agent de Trànsit dels Mossos d'Esquadra va procedir a la detenció del conductor. Un ciutadà francès de 27 anys i veí de Mulhouse. Una ciutat propera a la frontera amb Suïssa i Alemanya. Arran dels fets va quedar arrestat com a presumpte autor d'uns delictes de resistència i desobediència als agents de l'autoritat.



El vehicle va quedar comissat i presentava dues rodes ben desinflades, però tot i això, va aconseguir travessar la frontera i entrar fins a Espanya. El turisme també tenia matrícula francesa i el conductor detingut es dóna el cas que fins ara no tenia antecedents policials a Catalunya.



Durant l'escorcoll al vehicle i durant la identificació no es va trobar cap altra irregularitat. Per tant, per ara es desconeix el motiu pel qual va saltar-se un control i on és el copilot, que segons els policies francesos, anava en el cotxe.