Veïns del sector oest de Figueres faran soroll cada dia pels talls de llum diaris

Veïns del barri del Culubret i Sant Joan de Figueres han decidit protestar cada dia pels talls de llum gairebé diaris que pateixen i que fa anys que duren. Surten de forma individual amb cassoles fent soroll i penjaran globus negres en senyal de dol. Ahir va ser el segon dia d'una protesta que pretenen continuar. És un crit protesta i de súplica en un barri on alguns veïns ja han començat a buscar energies alternatives a l'electricitat.

«Cada dia tenim talls, a vegades tres cops al dia», es lamenta un dels veïns del barri on prefereixen no identificar-se per no tenir represàlies per part d'altres veïns. I és que la problemàtica és, segons ha manifestat en nombroses ocasions Endesa, el frau elèctric i el cultiu de marihuana. Es fan controls periòdics però el problema persisteix.

Els veïns es lamenten que fa deu anys que pateixen talls. Llavors no eren tan freqüents però «se'ls ha escapat de les mans i ara ja no són tres cases», diuen.

Malgrat entenen quina és la causa es queixen que paguen el servei i que es veuen greument perjudicats per la manca de servei a diari que deixa les cases sense electricitat i els carrers sense l'enllumenat públic.

El govern local (ERC, PSC, Guanyem i Canviem) també és molt crític amb la situació. Pere Casellas, el regidor de Seguretat, publicava el 14 de novembre una nova queixa a les xarxes. Havien visitat el barri amb l'alcaldessa, Agnès Lladó. «Avui quatre talls de subministrament i sense enllumenat públic».

Els veïns diuen que se senten abandonats per part de l'administració. Lamenten que hi ha persones malaltes que tenen problemes per la falta d'electricitat. Alguns han canviat les cuines elèctriques per les de gas i es preparen per posar plaques fotovoltaiques. Mentrestant han decidit fer soroll cada dia perquè se'ls escolti.