Un documental per conscienciar sobre la violència masclista a Figueres

Entorn el Dia Internacional Contra les Violències Masclistes que es commemora el 25 de Novembre, l'Ajuntament de Figueres ha preparat diverses accions adaptades a la situació de restriccions per la pandèmia.

En una roda de premsa telemàtica, l'alcaldessa Agnès Lladó, acompanyada de la tècnica del SIAD, Susana Bosch, han presentat una campanya que es difondrà per les xarxes socials amb missatges que pretenen sensibilitzar sobre les violències masclistes i els mites de l'amor romàntic. "Es vol ajudar a identificar les violències que hi ha, que no només és la física", ha dit l'alcaldessa. "A l'imaginari social, molt alimentat per la indústria cinematogràfica, es tenen unes idees de l'amor que poden resultar molt perjudicials, sobretot per les dones i la gent jove", ha afegit. En aquest sentit, la campanya es difondrà a tots els instituts de la ciutat.

Un dels cartells de la campanya. FOTO: AJUNTAMENT DE FIGUERES

Com a novetat d'enguany, l'Ajuntament ha produït un breu documental sobre violències masclistes amb testimonis de dones de Figueres, "on es percep una realitat que no hi estem acostumats i hem de ser capaços de transmetre", ha resumit l'alcaldessa. Es titula 25-N Dones; vides truncades per violències masclistes a Figueres i es presentarà el proper 25 de novembre al canal de Youtube de l'Ajuntament de Figueres. El tràiler es projectarà a la plaça de l'Ajuntament el mateix dia a partir de les 12 hores, amb la lectura del manifest unitari de l'Institut Català de la Dona (ICD). L'alcaldessa ha assegurat que ja s'està treballant amb entitats de la ciutat per organitzar diferents passes del documental, quan les mesures restrictives ho permetin.

La producció ha estat rodada al Museu de l'Empordà i ha comptat amb la col·laboració del Figueres Es Mou.

El documental té com a objectiu fer visible la magnitud de les violències masclistes, "no és una realitat que sigui allunyada, no és un tema d'origen, ni estatus social, ni edat, està passant a la nostra ciutat, al nostre barri i al nostre bloc de pisos", ha comentat l'alcaldessa fent referència a un dels últims estudis del Ministeri d'Igualtat on s'indica que una de cada dues dones han patit algun tipus de violència masclista, "totes podem patir violència masclista perquè el masclisme està arrelat a la nostra societat", ha comentat Lladó. Per contra, ha afegit, que "no totes sabem identificar una violència masclista i per això cal aquesta difusió i pedagogia".

Un dels cartells de la campanya. FOTO: AJUNTAMENT DE FIGUERES

Per una altra part, el documental "busca sortir de la imatge més tòpica que la violència només és física i parlar de què passa amb una dona què n'és víctima". L'alcaldessa també ha explicat que el documental s'ha fet per donar a conèixer els serveis municipals d'atenció a la dona (SIAD), "perquè encara hi ha moltes dones que ho desconeixen".

L'Ajuntament també s'ha adherit a les iniciatives impulsades per l'ICD. A més de signar el manifest unitari i llegir-lo el proper 25N a la plaça de l'Ajuntament, amb la presència de tots els regidors del consistori, participa en la campanya "diposita aquí el teu masclisme", uns adhesius que ja s'han pogut veure a diferents papereres de la ciutat.



SIAD

El Servei d'Informació i Atenció a la Dona (SIAD) de Figueres ha augmentat molt la demanda aquest any. Segons ha explicat la tècnica responsable, Susana Bosch, des del gener fins al setembre d'enguany s'han atès 89 dones i s'han fet 610 actuacions. Una gran diferència en comparació amb altres anys. Tot l'any de 2018 es van atendre 81 dones i es van fer 239 actuacions; i de gener a desembre de 2019, es van atendre 73 dones i es van fer 437 actuacions.

Les actuacions més comunes registrades han sigut les d'atenció psicològica (197); violència (81) i d'àmbit jurídic (41). Altres demandes que també han incrementat molt aquest any, ha destacat Bosch, han sigut les referents a cobrir les necessitats més bàsiques, com habitatge o alimentació.

Tal com ha indicat l'alcaldessa, "el confinament no ha ajudat" a tenir unes dades millors. "Les víctimes s'han vist obligades a conviure amb el seu agressor i gent que probablement no s'havia vist amb aquesta situació, la pandèmia ha fet florir més casos", ha comentat. Susana Bosch reconeix que hi ha hagut un augment de demandes "que tenen a veure amb la subsistència" i que són fruit de la situació de la pandèmia i el confinament però detalla que "encara no hi ha evidències d'això" i per tant "és difícil" donar una resposta concreta. L'augment de demandes es va produir més durant la desescalada, "les dones que conviuen amb l'agressor generen estratègies, quan van poder sortir sí que va haver-hi un increment de denúncies", explica Bosch. A més, la tècnica destaca l'augment de demandes en relació a les cases d'acollida, "mai havíem rebut tantes demandes de sol·licituds".

L'alcaldessa ha explicat que la intenció de l'Ajuntament de Figueres és crear un Consell Local de la Dona per representar a tots els perfils de dones que hi ha a la ciutat. "S'havia començat a fer reunions amb diverses entitats però aquest any s'ha quedat parat", ha dit.