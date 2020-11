La Justícia dona la raó a Fisersa sobre l'ERTO a la plantilla durant l'estat d'alarma

Fisersa, l'empresa municipal que s'ocupa del tractament i del subministrament d'aigua potable, del servei de clavegueram, del tractament d'aigües residuals, del transport urbà, de la gestió de les zones blaves i verdes d'aparcament i del servei de grua de Figueres va presentar un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) per causa de força major durant l'estat d'alarma per al personal que no podia realitzar les seves tasques de treball habituals. L'ERTO es va presentar d'acord amb el Comitè d'Empresa i afectava a la meitat de la plantilla (49 treballadors). L'expedient no va ser admès pel departament de Treball.

Fisersa va demandar deixar sense efecte la resolució d'inadmissió de l'ERTO i ara el jutjat social número 1 de Figueres ha deixat sense efecte aquesta inadmissió.

El vicealcalde de Figueres, Pere Casellas, explica que "aquesta sentència favorable dona la raó a Fisersa i per tant, que sigui l'Estat qui assumeixi la part del sou dels treballadors afectats per l'ERTO. Estic satisfet de la sentència. Al seu moment vam trobar a faltar el suport polític de l'oposició"