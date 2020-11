El Consell Comarcal executarà projectes d'inversió per un import de més de 7 MEUR

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà té previst aprovar, en el ple de dimarts vinent, el pressupost per a l'exercici de l'any vinent que puja a un total de 34.678.568,73 euros i contempla tot un seguit d'inversions que es materialitzaran durant el 2021 per un import superior als set milions d'euros. El pressupost comarcal va rebre el vistiplau favorable del Consell d'Alcaldes, celebrat dilluns passat de forma telemàtica.

La presidenta del Consell Comarcal, Sònia Martínez, ha remarcat que "en un moment de crisi econòmica i social com el que vivim, cal remarcar aquest esforç inversor en obra pública que executarà la nostra institució a partir d'ajudes procedents de la Generalitat i de fons propis de romanents pressupostaris d'exercicis anteriors. Quan des de la societat se'ns demana que les administracions siguin el motor de la recuperació econòmica, crec que des de l'Alt Empordà es valorarà l'esforç que hem realitzat de cares a poder licitar i executar aquestes inversions que, sens dubte, dinamitzaran l'economia comarcal i crearan llocs de treball, tant directes com indirectes".

El vicepresident Víctor Puga va presentar el document davant dels alcaldes empordanesos, explicant que "és un pressupost que es regeix per un principi de prudència, pel que fa a la previsió d'ingressos i de contenció despesa", però tot i això "amb la voluntat d'esdevenir un agent econòmic de primer ordre per la comarca, amb tot un conjunt d'inversions, algunes que provenen del pressupost de 2020 i d'altres del de 2021".



Les inversions

En concret, durant l'exercici de 2021 es preveu l'adquisició i adequació d'un edifici per a l'ampliació de les instal·lacions del Consell Comarcal, tot i que no figuren en el proper pressupost, doncs ja estava consignat en el del 2020. Les noves instal·lacions han de permetre solucionar la necessitat d'espai i reagrupar alguns serveis que a hores d'ara estan repartits en diferents oficines. La compra de l'edifici té una aplicació de despesa d'1.150.000 euros i la seva rehabilitació 400.000 euros. Les actuacions es duran a terme durant el pròxim any, però l'entrada en funcionament de l'equipament no es preveu fins a mitjans del 2022.

També previst en el pressupost anterior, al llarg del 2021 s'executaran les obres d'un nou edifici de serveis administratius i comunicació ambiental al Centre de Tractament de Residus (CTR) de Pedret i Marzà, així com una central de deixalleries i el tractament de voluminosos. Aquest nou centre completarà el complex del CTR. En total s'invertiran 3.018.950 euros, a executar en 10 mesos.

Altres licitacions, per tal de complementar el CTR, estan relacionades amb el subministrament d'equips per a la deixalleria, el centre de voluminosos i de mobiliaris i altres equips per a l'edifici administratiu comportant un pressupost d'1.603.589,3 euros que s'executaran de forma immediata. També es licitarà la desgasificació d'un vas de l'abocador per un pressupost de 250.000 euros.

A Pedret i Marzà, també al voltant del CTR, hi anirà el nou centre d'acollida d'animals. Aquest projecte tindrà un cost de 830.324,97 euros amb un termini d'execució que s'iniciaria el segon semestre del 2021 i que estaria acabat el 2022. Tindrà capacitat per a uns 300 gossos i una quarantena de gats i comptarà amb altres serveis com un registre d'animals de companyia, tramitació de llicències de gossos perillosos, recollida d'animals abandonats, accions de sensibilització o xerrades. Ocuparà una superfície de més d'11.000 metres quadrats i comptarà amb un edifici de serveis, un mòdul amb gàbies i un pati exterior.

Els comptes de l'any vinent preveuen un pla de reactivació socioeconòmica en l'àmbit de l'ocupació que, amb un import de 103.200 euros, planificarà actuacions amb la finalitat de pal·liar les afectacions produïdes per la crisi de la Covid-19. En aquests moments ja hi ha tres tècnics treballant-hi.

D'altra banda, els serveis tècnics comarcals estan treballant en la licitació de la nova concessió de l'escorxador comarcal, un cop aixecat el concurs de creditors de l'actual concessionari. Aquesta licitació està prevista per al primer semestre del 2021, però no se n'ha concretat l'import a l'espera de les ofertes que es puguin rebre des del sector.

L'any vinent també veurà la llum un nou pla d'acció sectorial en l'àmbit del desenvolupament turístic per fixar una estratègia, objectius generals i un programa de treball que asseguri el desenvolupament de diverses iniciatives turístiques alhora que faciliti la gestió a través de la implicació dels diferents agents turístics siguin públics o privats.

Hi ha tres projectes més que s'executen amb cofinançament europeu que s'havien de finalitzar aquest any, però que s'han allargat perquè s'ha ampliat el termini d'execució a causa de la pandèmia. Aquests projectes són el de "foment i desenvolupament del patrimoni natural i cultural de l'Alt Empordà", que es cofinança en un 50%, "Especialització i competitivitat territorial Costa Brava Pirineu de Girona: natura, cultura i intel·ligència en xarxa", també cofinançat al 50% pel PO FEDER, i el projecte BiciTransCat.



Pressupost

El pressupost, que es presentarà al proper ple ordinari previst pel 24 de novembre, és de 34.678.568,73 euros, el que representa un decrement d'un 9,37% respecte a l'any anterior. Aquest decrement ve de les despeses d'inversions, per la finalització de les obres al Centre de Tractament de Residus i de les obres esmentades amb finançament del FEDER.

Quant a la despesa corrent, s'incrementa en 2.500.000 euros. La major part es concentra en els ingressos derivats de la gestió del Centre de Tractament de Residus (increment del cànon corresponent que té la seva repercussió equivalent en les despeses) i en el canvi de model de la recollida selectiva.