Castelló d'Empúries dona el tret de sortida a la campanya 'Empordà als aparadors'

Castelló d'Empúries ha donat el tret de sortida a la campanya l'Empordà als Aparadors. Es tracta d'una campanya de dinamització comercial per donar suport als comerciants i als productors de la comarca en el context de la crisi econòmica generada per la pandèmia de la Covid-19. Setanta comerços de sis municipis i trenta productors locals s'alien per dinamitzar el comerç de la comarca fins al 20 de desembre i divuit establiments de Castelló i Empuriabrava hi participen mostrant al seu aparador fotos de patrimoni i productes de proximitat.

El funcionament de la campanya és el següent: A sis municipis de la comarca (Figueres, Roses, Castelló d'Empúries, La Jonquera, l'Escala i Llançà) una setantena de comerços dedicats a activitats econòmiques diverses exposen des d'avui i fins al 20 de desembre, a banda del gènere que habitualment venen, productes gastro-alimentaris o artesanals procedents d'una trentena d'elaboradors de l'Alt Empordà i del Baix Empordà. A més, els comerços també exposen a l'aparador un vinil que mostra l'eslògan de la campanya (l'Empordà als aparadors) amb la imatge d'un reconegut espai patrimonial de la comarca del qual no es diu ni què és ni a on està. Amb aquesta combinació de comerciants, productors i patrimoni en un sol espai, es convida als visitants d'aquestes botigues a participar en el següent concurs: s'ha de fer una foto amb el mòbil davant de l'aparador on es vegi el vinil i l'espai patrimonial que apareix. Aquesta foto cal penjar-la a Instagram dient quin és aquest espai patrimonial i a quin municipi es troba. I també cal afegir els hashtags #empordaaparadors i #josocemporda i etiquetar el compte @emporda.aparadors.

Entre els que encertin la resposta es sortejaran sis lots de productes cedits pels botiguers i elaboradors participants. Per poder rebre el premi caldrà mostrar un tiquet de compra en qualsevol dels comerços o productors participants, o bé una butlleta que entreguen els negocis participants. Aquesta iniciativa està organitzada pel Consell Comarcal de l'Alt Empordà amb els ajuntaments de Castelló d'Empúries, l'Escala, Figueres, la Jonquera, Llançà i Roses, i la col·laboració de 10 associacions de la comarca: Associació de Comerciants i Empresaris de Castelló d'Empúries, Unió de Botiguers i Empresaris de l'Escala, Comerç Figueres Associació, Associació de Comerç Jonquera-Centre, Associació de Comerciants de la Zona Nord de la Jonquera, Associació de Comerciants Els Límits-El Portús, Associació de Comerciants de Llançà, Associació d'Empresaris Roses-Cap de Creus, l'Associació Empordà Turisme i DO Empordà.

Segons la Presidenta del Consell Comarcal, Sònia Martínez, "aquesta campanya arriba per donar una alenada d'aire fresc als comerços de la nostra comarca". "Ajuntaments i associacions de comerciants s'han bolcat per, tots junts, tirar endavant aquest petit projecte que vol fer grans coses". Helena Solana, regidora de Promoció econòmica de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries, anima als castellonins i castellonines a participar-hi " ara és el moment que entre tots donem suport al comerç de Castelló, d'Empuriabrava i de la comarca"