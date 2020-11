Roses donarà 800 euros a la restauració i l'estètica afectats per les restriccions

L'equip de govern de l'Ajuntament de Roses proposarà al proper ple municipal de finals de novembre, l'aprovació d'una modificació de crèdit destinada a subvencionar les activitats de restauració i d'estètica del municipi afectades per les restriccions anticovid de les darreres setmanes. Els ajuts consistiran en una subvenció fixa de 800 € per activitat afectada, i comptaran amb una dotació total de 150.000 €.

Restaurants, bars i centres d'estètica que mantenen oberts els seus negocis a Roses durant tot l'any i que han resultat afectats per l'obligació de tancament, o per una dràstica reducció de la seva activitat, durant les darreres setmanes amb motiu de les restriccions per la pandèmia, seran els destinataris d'aquests ajuts. En total, el consistori dotarà aquest paquet de subvencions amb un pressupost de 150.000 €, provinents del romanent positiu assolit amb la liquidació del pressupost municipal de l'any 2019.

El desig del govern rosinc és que la tramitació per a l'obtenció dels ajuts, que seran d'un import fixe de 800 € per activitat, sigui molt àgil i simplificada. Segons Montse Mindan, alcaldessa de Roses, "la situació econòmica a la qual es veuen abocats molts empresaris i autònoms de Roses fa necessari que facilitem al màxim la tramitació d'aquests ajuts, perquè tots els establiments afectats puguin beneficiar-se i disposar d'aquests 800 € per poder fer front a les despeses que les seves activitats continuen generant, tot i haver de romandre tancades o amb una molt baixa recaptació."

Per aconseguir-ho, les sol·licituds només requeriran l'alta de l'epígraf de l'activitat; estar al corrent de pagaments amb Hisenda, Seguretat Social i Ajuntament; i que el titular de l'activitat signi una declaració responsable on manifesti que s'ha tancat l'establiment durant el període d'afectació o, en cas de què aquest s'hagi mantingut obert (menjars per emportar, servei a domicili, etc), que els ingressos no han estat en cap cas superiors a les despeses obtingudes.

Es preveu que la convocatòria per sol·licitar els ajuts s'obri als interessats el proper mes de gener, un cop aprovades, per via d'urgència, la modificació de crèdit necessària i les bases de la subvenció i tramitats la resta de requisits legals. El consistori calcula que més de 160 activitats de la població reuniran els requisits per acollir-se a la subvenció.