Rafel Bruguera deixarà el Parlament quan s'acabi l'actual legislatura

El diputat socialista gironí, Rafel Bruguera ha anunciat que deixarà el Parlament quan s'acabi l'actual legislatura. Ho farà després de més de cinc anys treballant «per la millora del finançament de la cultura, per la resolució d'una moratòria per l'increment de l'impost sobre les estades en establiments turístics o la millora de la gestió en els casos de desaparició de persones i molts temes relacionats amb les comarques gironines». Rafel Bruguera afirma que «les eleccions del febrer marcaran la fi de la meva etapa parlamentària» i ha afegit que «marxo satisfet pel treball fet. He batallat, sobretot, per millorar la cultura catalana en un context difícil, en un Parlament que s'ha convertit més en un plató de televisió que no pas en una cambra legislativa».

Des del PSC de Comarques Gironines, el primer secretari de la Federació i diputat al Congrés, Marc Lamuà, ha volgut destacar «la trajectòria política i el compromís amb les comarques gironines en totes aquelles institucions on ens ha representat» de Rafel Bruguera. Lamuà ha afegit que «agraeix el temps i els sacrificis personals que ha suposat el fet de representar el PSC, més encara en temps complicats a Catalunya i a les Comarques Gironines, i que compartim, de ben segur, l'orgull que han sentit tants escalencs i escalenques que Rafel Bruguera els hagi representat i hagi posat sempre la seva vila al mapa».

Rafel Bruguera ha estat molt actiu al Parlament de Catalunya, on ha presentat la proposta de llei sobre la moratòria de l'increment de l'impost sobre les estades en establiments turístics, mocions sobre la manca d'un finançament just de la cultura, el Sistema d'Arxius de Catalunya, la renovació dels membres del CoNCA, la modificació dels estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística o la millora de la gestió de la desaparició de persones i suport als seus familiars. Acabarà la legislatura com a ponent relator de la Proposició de Llei sobre la Desaparició Forçada de Menors a Catalunya. També s'ha preocupat d'impulsar temes com el Pacte Nacional de l'Audiovisual, per l'estatut de l'artista i el creador, pel mecenatge cultural, per la recuperació i consolidació dels espectadors del cinema en català o pel projecte de creació del Museu Nacional d'Història i Arqueologia de Catalunya, entre d'altres. També s'ha interessat per nombrosos temes relacionats amb les comarques gironines, entre d'altres, inversions en municipis, infraestructures, eliminació de barracons i noves escoles, sector turístic i comercial, temes socials, etc.

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, i president del Grup Parlamentari de PSC – Units ha volgut destacar que «Rafel Bruguera ha estat un magnífic representant de les comarques gironines al Parlament de Catalunya i, a més, ha defensat com ningú els sectors de la cultura i el turisme. De Bruguera també en destaco l'impuls, la feina i la implicació en el seguiment que ha fet del drama de les persones desaparegudes. S'ha guanyat el respecte de tothom. Mai no podrem agrair prou la seva feina».

Rafel Bruguera és militant del PSC des de 1977 i és mestre especialitzat en filologia catalana. Té un màster en gestió i dret local per la UAB i també és diplomat de postgrau en comunicació i estratègia política per la mateixa universitat. Bruguera ha estat alcalde de l'Escala del 1983 al 1995. També va ser diputat provincial del 1989 al 2003. A les eleccions generals de 2004, 2008 i 2011 fou elegit senador de la demarcació de Girona amb l'Entesa Catalana de Progrés de la que formava part el PSC. Va ser elegit diputat al Parlament de Catalunya a les eleccions de 2015 i de nou a les de 2017.