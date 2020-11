Un mort i 35 usuaris contagiats en dos brots a la Fundació Àltem de Figueres

Dos brots de coronavirus afecten dues residències de la Fundació Àltem de Figueres, segons va informar Salut a Diari de Girona. D'una banda, a la residència les Acàcies –situada al Far d'Empordà i adreçada a persones amb discapacitat intel·lectual greu– es va detectar un brot el 21 d'octubre i va afectar tots els residents, una trentena de persones. El brot ja està en vies de resolució ja que tots els residents ja han fet els seus aïllaments i s'està retornant a la normalitat del centre.

La mateixa fundació gestiona la unitat residencial el Xalet, on conviuen onze persones, cinc de les quals van donar positiu el 30 d'octubre. D'aquestes cinc persones, una va requerir ingrés hospitalari i va acabar morint. Una segona persona va ser derivada en una residència de Caldes de Malavella per facilitar la sectorització d'el Xalet per mantenir en zones diferenciades els positius dels negatius, que com a contactes estrets també han fet la quarantena. Les PCR de seguiment als contactes estrets van sortir totes negatives ahir, de manera que aquestes sis persones s'han desaïllat. Pel que fa als tres positius, està previst avui fer-los testos ELISA per comprovar el seu estat immunitari i segons els resultats es podrien desaïllar, fet que suposaria que la residència pasés a ser catalogada «verda», és a dir, que ja no té cap contagiat per coronavirus.

La unitat residencial el Xalet està destinada a persones amb discapacitat intel·lectual que presenten trastorns de conducta greus associats a la mateixa discapacitat o bé com a conseqüència d'una malaltia mental.

La Fundació Àltem és una entitat de referència a l'Alt Empordà que es dedica a l'atenció a persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental. Ofereix atenció diürna i residencial en diferents centres de la comarca.

Diari de Girona va intentar posar-se en contacte amb el president de la fundació, Manuel Toro, sense èxit.