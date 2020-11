L'hospital de Figueres recupera l'activitat dels sis quiròfans i reprogramarà progressivament les operacions amb ingrés

L'hospital de Figueres recupera l'activitat dels sis quiròfans del Bloc Quirúrgic –un estava tancat- i, en els propers dies, reprogramarà progressivament les operacions que requereixin ingrés, que es van posposar per alliberar llits. Només es van mantenir les urgents, les oncològiques i les que no requerissin ingressar al pacient. A més, davant la reducció del nombre de pacients ingressats per Covid-19, està previst que aquest dimecres es desmunti l'espai de preingrés de 10 llits que es va habilitar el 30 d'octubre. Malgrat això, es mantindran les estructures per si en algun moment calgués tornar a adequar la zona.

De moment, però, es manté la prohibició de visites als pacients ingressats (tinguin o no coronavirus), el trasllat de l'atenció de les urgències pediàtriques a la planta d'hospitalització maternoinfantil i les restriccions per als usuaris externs d'accedir a la cafeteria de l'hospital.

La Fundació Salut Empordà creu que ja s'ha assolit el pic de la segona onada i des de dilluns passat registra una tendència a la baixa en el nombre de pacients ingressats per coronavirus. Fins al 9 d'octubre, la tendència diària era de més ingressos que altes i el centre tenia 74 pacients ingressats. A partir del 10 d'octubre, però, la tendència va començar a revertir més altes que ingressos fins arribar als 46 pacients que tenen actualment.

Davant d'aquesta nova situació, el centre té previst desmuntar aquest dimecres l'espai de preingrés que es va habilitar a finals d'octubre i que disposava de deu llits. Malgrat això, es mantindran les estructures per si en algun moment calgués tornar a adequar aquesta zona per als pacients d'Urgències a l'espera de tenir un llit assignat a la planta d'hospitalització.

D'aquesta manera i a partir d'aquest dijous, les extraccions del Laboratori Clínic es tornaran fer a l'espai habitual de la primera planta de l'edifici est.

També s'ha recuperat l'activitat dels sis quiròfans del Bloc Quirúrgic –un d'ells s'havia tancat per la situació sanitària- i, en els propers dies, està previst reprogramar progressivament les intervencions quirúrgiques que requereixin ingrés. A mitjans d'octubre van decidir posposar-les i només es van mantenir les urgents, oncològiques i aquelles que no requerien ingrés.