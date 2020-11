L'equip de govern de Figueres aprova en solitari el pressupost per 2021

L'Ajuntament de Figueres ha aprovat el pressupost general per a l'exercici 2021, que suma un total de 63.563.541,42 euros. L'equip de govern s'ha quedat sol en l'acceptació dels comptes, ni Junts per Figueres ni Ciutadans hi han donat suport.

En un ple extraordinari, celebrat aquesta tarda de forma presencial, el govern municipal ha defensat els comptes per a l'any vinent com un pressupost "expansiu" i "solidari", que incrementarà un 15,44% la despesa social però que també abordarà la "reactivació econòmica" i apostarà per les inversions, que sumen 8,4 MEUR. Tant JxF com Cs, però, han criticat que s'hagin apujat els impostos en plena pandèmia i que no s'hi hagin inclòs les seves propostes.

Avui s'ha estrenat la renovada sala de plens. FOTO: BORJA BALSERA

El regidor de l'oposició Jordi Masquef (JxF) ha mostrat un to "conciliador" i ha agraït "certa mà estesa" per part de l'equip de govern a l'hora d'escoltar les seves propostes, però ha deixat clar que des del principi el seu grup no aprovaria aquest pressupost. JxF és crític, sobretot, amb la part d'ingressos, els quals veuen "desproporcionats". Per una part, el grup considera "totalment inacceptable" que "s'incrementés els impostos". I per una altra, no estan d'acord amb el préstec de set milions que el govern té previst demanar i que farà augmentar el deute públic.

El portaveu de Ciutadans, Héctor Amelló, ha sigut més dur, "volen vendre un missatge propagandístic i la seva festa la paguem entre tots", ha dit. El regidor ha criticat l'augment d'impostos i el préstec, considerant que són mesures polítiques d'"esquerra populista" i que comportaran "conseqüències nefastes". A més, Amelló ha titllat de "jugar" amb els ingressos, "són ficticis per engreixar el pressupost, com la venda de la Casa Nouvilas". El regidor s'ha queixat, també, de no haver rebut resposta "fins avui" sobre les seves propostes presentades.

"Senyor Amelló, desconeix com funciona la tresoreria d'un Ajuntament, això sí que és una carta als reis", li ha respost l'alcaldessa Agnès Lladó per haver rebut un llistat de 55 propostes sense indicar el seu cost.

El govern defensa el pressupost "expansiu, just i solidari" que presenten. "Si algo ens ensenyen les crisis és que no es poden gestionar amb austeritat per part de les administracions", ha dit l'alcaldessa. "Hem de ser el primer motor de la reactivació econòmica, hem de posar els diners a disposició de la gent", ha afegit.

Respecte a l'estabilitat pressupostària, Lladó ha reiterat el paper de les administracions i que "les administracions supramunicipals s'han de mullar, han de tenir clar que han de fer un esforç i estic convençuda que aquest any les transferències de capital pujaran, perquè no pot ser d'una altra manera", ha declarat.

Acord

JxF ha aconseguit el compromís del vicealcalde Pere Casellas per materialitzar una de les seves propostes: lectors de matrícules per identificar persones en cerca i captura i qüestions de seguretat. Casellas els hi ha ofert "signar un document i formar un grup de treball per posar-ho en marxa i determinem per quina zona de la ciutat comencem segons un criteri policial, a banda del centre que ja hi haurà les càmeres".

El grup de l'oposició també proposava una partida de 100.000 euros per iniciar el projecte de l'oficina Figueres 2030.