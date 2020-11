Molts figuerencs ja han pogut copsar, aquests darrers dies, que a moltes places i espais destacats de la ciutat ha aparegut la decoració de Nadal. Avui mateix, per exemple, s'està instal·lant el gran arbre de Nadal a la part baixa de la Rambla just davant del Museu de l'Empordà i el monument a Narcís Monturiol. Amb aquesta iniciativa, Figueres se suma al moviment de moltes ciutats per potenciar la decoració nadalenca i ajudar a passar millor aquest temps en uns moments molt difícils.