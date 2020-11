Els ecologistes reclamen redefinir la implantació de renovables i alerten d'una "allau" de projectes a l'Alt Empordà

Tretze entitats ecologistes, entre elles la IAEDEN i Salvem l'Empordà, han signat un manifest conjunt reclamant "redefinir" els objectius de la implantació d'energies renovables a l'Alt Empordà i alerten d'una "allau" de projectes a la comarca. Entre ells, un projecte a la zona de l'Albera, a La Jonquera, amb 10 aerogeneradors de 200 metres d'alçada o una horta solar en l'àmbit on estava previst l'aeròdrom de l'Escala. També els consta que hi ha sobre la taula un projecte "híbrid" al Far –tot i que la ponència ambiental n'hauria desestimat la ubicació- i tenen indicis d'altres actuacions a Fortià, Garriguella, Garrigàs, Siurana, Santa Llogaia o Llers, entre d'altres.

"Desconeixem si s'acabaran tramitant tots però és evident que cal posar fre i plantejar de manera consensuada una planificació racional abans que sigui massa tard", afirmen en un comunicat.

A l'escrit, les entitats recorden que la publicació del decret Llei 16/2019 de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables "deixa oberts els criteris" per a la seva implantació i dona "màniga ampla" a la seva instal·lació. També critiquen la "imprecisió" a l'hora de determinar les zones on està permesa la instal·lació de plantes de generació amb fonts renovables.

Aquesta manca de concreció, afirmen, és el que està generant una allau de projectes a l'Alt Empordà "sense garanties de planificació racional" i "convertint-se en una amenaça per a la conservació del territori i el seu ús racional". Per això, reclamen que els redefineixin els objectius generals, que s'estableixin uns criteris per a l'ordenació "racional i respectuosa amb el territori", una planificació global que "optimitzi l'aprofitament de tots els recursos, l'ús de les tecnologies més adequades" i la "consideració d'un just repartiment per al territori de la riquesa generada".

També demanen que es prioritzin els emplaçaments de generació energètica propers als de consum i les zones amb accessos existents i que es preservin els espais protegits.



Diversos projectes en tràmit

Els ecologistes asseguren que en aquests moments hi ha en tràmit un projecte amb 10 aerogeneradors a la zona de l'Albera de la Jonquera que fan 200 metres d'alçada. L'equivalent, diuen, d'un edifici de 65 pisos. També que s'està tramitant una horta solar en l'àmbit on estava previst l'aeròdrom de l'Escala i que "també hi ha en dansa un projecte híbrid al Far –la ubicació del qual hauria estat desestimada-. A banda d'aquests, la membre de la IAEDEN, Marta Ball-llosera, diu que veïns i pagesos de diversos municipis els han fet saber que hi ha altres projectes sobre la taula.

Un d'híbrid (solar i eòlic) també a la Jonquera, una horta solar de 100 hectàrees a Ordis, una altra a Fortià, macroaerogeneradors a Garriguella/Vilajuïga/ Pedret i Marzà, Palau-Saverdera, una horta solar a Garrigoles i altres projectes a Garrigàs, Siurana, Santa Llogaia d'Àlguema o Llers.

A més, recorden que hi ha molts projectes tramitats i autoritzats des de fa anys que poden representar "la implantació d'un centenar d'aerogeneradors a Portbou, Colera o Capmany.



Una planificació "comarcal"

D'altra banda, reclamen una planificació comarcal i als ajuntament que "sota el paraigües del Consell Comarcal vetllin per l'interès públic de les energies renovables i no permetin que inversions d'arreu s'apoderin d'un territori a canvi d'engrunes de pa". Per això, demanen la redacció d'un pla comarcal d'energia, la diversificació de fonts d'energies renovables, la microgeneració distribuïda, apostar per la reducció del consum i la millora de l'eficiència, a més de participació ciutadana en la seva planificació.

Precisament, les entitats han sabut que aquest dilluns es va celebrar un Consell d'Alcaldes on, segons diuen, es va abordar aquesta situació davant de la "preocupació" dels ajuntaments.

Entre les entitats adherides al manifest hi ha la Plataforma Cívica Antimolins a Portbou i Colera, l'Associació Cantallops Acció Cultural, el Centre Excursionista Jonquerenc, els Amics de la Tortuga de l'Albera, Salvem Garriguella, la Plataforma Albera Lliure de Molins i el Fòrum l'Escala Empúries, entre d'altres.

El comunicat complet es pot llegir aquí.