Cs Vilafant demana bonificar l'IBI als afectats d'un ERTO i als autònoms que han tancat

La portaveu de Ciutadans (Cs) a l'Ajuntament de Vilafant, Rebeca López, ha anunciat que proposarà una bateria de mesures per als pressupostos municipals entre les quals destaca "la creació d'un dipòsit per a atendre necessitats derivades de la Covid-19". En relació amb aquest assumpte concret, López ha considerat necessari contemplar una bonificació de l'IBI "per aquelles famílies que han patit un ERTO i als autònoms que s'han vist obligats al tancament el 2020".

La regidora ha anunciat que la seva proposta del 'dipòsit Covid-19' també contempla l'eliminació de la taxa d'escombraries per aquells comerços i autònoms que es van veure obligats a tancar i que durant 2021 s'elimini la taxa d'ocupació de la via pública per a bars i restaurants. "En el nostre municipi hi ha gent passant necessitat i la prioritat d'enguany ha de ser ajudar els veïns i el comerç local", ha remarcat López.

D'altra banda, també ha volgut subratllar altres mesures com la renovació del carrer de Sant Cebrià "perquè està molt descurada i és una via rellevant en el municipi". López també ha anunciat que demanarà destinar recursos per a la reforma d'un tram del carrer Sant Llogaia en considerar que el govern municipal "està obligat a donar compliment a la voluntat dels veïns que s'han mostrat partidaris de renovar tot el carrer".