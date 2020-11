Els Comuns celebren que s'aturi el projecte d'una nova pedrera a Llers

La Iaeden-Salvem l'Empordà protestant per la pedrera aquest estiu, a l'Ajuntament de Llers.

El diputat de Catalunya En Comú Podem (CatECP) David Cid ha celebrat la decisió de la Comissió de Territori i Sostenibilitat d'instar al Govern de la Generalitat a aturar el projecte d'una nova pedrera a Llers. L'agost passat, Cid va registrar una Proposta de Resolució -que Territori ha aprovat aquesta setmana-, on denunciava que el projecte de pedrera a la localitat empordanesa afecta a terrenys de la Xarxa Natura 2000, com ja havia manifestat l'entitat ecologista IAEDEN-Salvem l'Empordà. El diputat dels Comuns insistia que la zona "té un alt valor ecològic, que cal preservar" i més en un municipi com Llers, que "ja ha assumit una capacitat de càrrega molt elevada en diferents projectes extractius".

Cid ha posat en evidència el vot contrari de JuntsxCat, que ha qualificat com "una mostra més de què està abandonant les polítiques mediambientals a Catalunya". Tot i així, els Comuns esperen que "el Govern compleixi el que ha decidit el Parlament i, per tant, treballi per aturar aquest projecte de pedrera a Llers", anomenat 'Ampliació Tramuntana'.