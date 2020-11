Castelló d'Empúries inaugura un mural denunciant la violència contra les dones

Per commemorar el Dia Internacional per l'eliminació de la violència envers les dones, que s'escau el proper 25 de Novembre, l'Ajuntament de Castelló d'Empúries presentarà, aquell dia, un mural de l'artista Sònia Estévez, reforçat amb un haikú de Tatu Lee. La creació representa aquesta xacra que continua escapçant la vida de moltes dones encara avui dia. L'acte es farà a les 12 del migdia, davant del mural, on tindrà lloc la lectura del manifest per commemorar i donar visibilitat a aquesta data i tot el que representa. Les violències contra les dones persisteixen any rere any, en una societat patriarcal que es resisteix a perdre un statu quo que situa les dones en una posició de desigualtat.

Des del departament de Benestar Social de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries recorden que «no hem deixat mai de fer accions de sensibilització i pedagogia sobre aquest problema». Afegeixen també que «considerem que és molt important treballar cada dia per aconseguir la seva eradicació i amb aquest objectiu s'han portat a terme tot un seguit d'accions com ara prorrogar l'adhesió al Pla per a la Igualtat de Gènere de l'Alt Empordà; elaborar la campanya "el Carnaval no és patriarcal"; habilitar els Punts Lila per informar i protegir possibles víctimes en festes i en grans esdeveniments del municipi; col·locar pancartes al municipi per fer pedagogia de la problemàtica o promoure tallers de teatre a l'Institut, on s'ha treballat el concepte de violència masclista i les diferents formes en que es presenta. També, finalment, s'han adherit a la campanya "Diposita aquí al teu masclisme".