Sandra Garcia, educadora social: «Volem fer saber als joves que no estan sols»

L'educadora social Sandra Garcia dona eines als joves de l'Institut Narcís Monturiol de Figueres perquè puguin exterioritzar emocions i estats d'ànim i un dels projectes que ha tirat endavant s'anomena @jovesmonturiol.

Què és @jovesmonturiol?

És un projecte iniciat aquest curs arran de la situació sanitària que estem patint. Consisteix en la creació d'un compte d'Instagram en el qual es van fent publicacions relacionades amb els temes principals del projecte i on es busca que els joves de l'institut participin i se sentin interpel·lats, al mateix temps que s'ofereix escolta i acompanyament de manera virtual.

Quina és la seva funció?

La funció de @jovesmonturiol és doble; informar i acompanyar.

Pretenc proporcionar informació valuosa per a joves, i acompanyar a qui ho necessiti sempre des del respecte i l'escolta.

D'on sorgeix aquesta idea?

La figura de l'integrador social a l'institut és nova. Per això, s'han hagut d'anar definint les meves funcions i he pensat que aquesta classe d'acompanyament, justament en el moment en què estem, és una de les necessitats que més queden descobertes en molts joves.

Va més enllà d'un compte d'Instagram?

Penso que sí. L'objectiu és que els continguts que es van tractant arribin als joves de l'institut i no es quedin en un simple post d'Instagram, sinó que facin pensar, reflexionar i ajudin, d'alguna manera, a qui ho necessiti. De totes maneres, i si la situació ho permet, no descarto la creació d'algun espai a l'institut en el qual els joves puguin obrir-se, parlar de les seves necessitats, de les seves preocupacions... un espai físic per poder fer créixer aquest projecte de manera presencial, on puguin compartir i sentir-se acompanyats sempre des del respecte i l'escolta.

De quina manera s'hi implica l'alumnat?

És un projecte molt nou i la situació sanitària no acompanya massa per aconseguir una implicació més gran dels alumnes a curt termini. Ara mateix, el que poden fer és proposar temàtiques que els interessin i col·laborar, de manera virtual, en l'elaboració de contingut. Els animo a fer-ho, ja que penso que podria ser molt beneficiós i interessant per a tots.

I, ara, per arribar als joves, les xarxes socials són importants.

Exacte, a través de les xarxes socials podem arribar a tots els joves en qualsevol moment, ells decideixen si participar o no de manera activa, saben el que els interessa i el que no de cada contingut publicat i, si ho volen i ho necessiten, poden contactar per expressar les seves necessitats o preocupacions. La idea, per a mi, és fer-los saber que som aquí, que no estan sols, i que sabem que #serjovenoésfàcil.

Per què el lema és #serjovenoésfàcil?

Perquè penso que cal visibilitzar les dificultats a les quals han de fer front els joves. Canvis, descobertes i inquietuds vitals generen diversitat d'estats d'ànim en les etapes d'adolescència i joventut.

Podria explicar-ho?

D'una banda, els joves han de passar per totes aquestes etapes immersos en un món cada vegada més competitiu i desfavorable en termes econòmics, amb l'afegit de l'actual situació sanitària (Covid). Tot això, sovint, genera una explosió que pot afectar l'autoestima, generar infelicitat i afectar la seva salut, sobretot la part més emocional. D'altra banda, aquests joves es troben exposats a malalties o trastorns com estrès, angoixa o depressions causats per situacions escolars o familiars, trastorns mentals derivats d'addiccions, ciberassetjament, trastorns de la conducta alimentària, conflictes emocionals, problemes de relació o la frustració per la incertesa envers el futur, entre altres.

Actualment consta de quatre temàtiques: addiccions, salut mental, salut comunitària i alimentació i imatge corporal. N'hi haurà més?

I tant! Fins ara s'han fet publicacions relacionades amb el que comentes, finalment realment estarà format per sis blocs, que considero que poden ser d'interès per a ells. Els dos que queden són les relacions sexoafectives i els valors. A banda d'això, si hi ha alumnes, docents o famílies interessats en més temàtiques, estic oberta a propostes.

Com és previst desglossar-ho?

En el bloc d'alimentació i imatge corporal es tractarà l'alimentació saludable, el concepte de «cos perfecte», la importància de l'esport, les dietes i la pressió estètica, la decoració corporal... Pel que fa a les relacions sexoafectives, es parlarà de sexe, del plaer, l'amor, les relacions sexuals i l'evitació d'embarassos no desitjats i infeccions. Un altre és el de les drogues i les addiccions, on es faran publicacions sobre el consum d'alcohol, tabac, cànnabis, cocaïna, addiccions comportamentals o control del consum de drogues, entre altres. També tindrà un pes rellevant la salut mental, amb informació sobre l'ansietat, la depressió, els trastorns de la conducta alimentària, trastorns de comportament, TDAH, etc. Pel que fa a salut comunitària, pren protagonisme la conscienciació sobre la Covid-19, l'ús de mascaretes... Finalment, però no menys important, es parlarà de valors com la puntualitat, la prudència, la cooperació, la sensibilitat, el compromís, la democràcia, el civisme, l'escolta, la imaginació, la constància...