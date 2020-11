Vilafant activa les ajudes al comerç local afectat per les restriccions de la pandèmia

L'Ajuntament de Vilafant engega la segona fase de les ajudes previstes en el pla de reactivació de l'economia local de Vilafant. ?«?Ens continuem trobant davant d'una situació complexa provocada per la pandèmia que ens afecta a tots. Els darrers mesos ha estat molt difícil treballar de forma regular i molts comerços i empreses, tant locals com d'arreu del territori n'han patit les conseqüències?» segons paraules de César González, regidor de promoció econòmica de Vilafant.

És per això que des de l'equip de govern, per tal d'arribar a aquelles empreses i negocis que no van poder optar a la primera convocatòria, continua posant més recursos econòmics per ajudar al teixit productiu i comercial, tan important per a la nostra vila i obre la segona convocatòria d'ajudes, previstes en el Pla de Reactivació Econòmica (Covid-19) de Vilafant del passat mes de maig.

El Pla de Reactivació de l'Economia Local de Vilafant, ?s'adreça a les empreses i als autònoms amb la intenció de reactivar l'activitat i ajudar en les inversions tant per adequar locals i promocionar l'activitat, així com per contribuir també amb les despeses en el rebut dels autònoms que van haver de tancar durant el primer estat d'alarma. També es va ampliar la dotació destinada a ajudes socials, amb el propòsit de donar cobertura a les necessitats bàsiques de les famílies del municipi que es troben en una situació de major vulnerabilitat a causa de la crisi sanitària i econòmica provocada per la pandèmia.

En la primera fase d'ajudes es van atorgar el 100% de les peticions a autònoms, pels dies que no van poder exercir la seva activitat professional. També es van subvencionar les obres d'adequació del local per adaptar-lo a les noves mesures sanitàries. Així com bonificacions en la taxa d'ocupació de la via pública per terrasses i en el rebut d'escombraries.

Aquesta segona convocatòria va destinada a aquells establiments que no vàrem poder entrar la primera convocatòria d'ajuts i que han patit baixades considerables de la seva facturació. Per tant la segona fase el consistori destinarà 10.000 € en ajudes de fins a 300€ al comerç i empresa local, tenint en compte el decrement de la facturació durant l'estat d'alarma ?en relació amb el mateix període de l'any anterior (o dels dos primers trimestres de 2020 en el cas de noves empreses), així com el nombre de persones que treballen a l'empresa.

Aquestes ajudes ja preveuen la seva ampliació en el Pressupost del 2021 mentre duri la situació de crisi econòmica i social derivada de la crisi sanitària per la pandèmia