La Policia Local de Llançà obre l'oficina de denúncies amb l'ajut dels Mossos

La Policia Local de Llançà acaba d'ampliar els seus serveis amb l'obertura de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) que servirà per a tramitar denúncies. Aquest nou servei està obert els dies laborables, des de les set del matí fins a dos quarts de tres de la tarda. Per accedir-hi, cal trucar i obtenir cita prèvia com a mesura preventiva mentre duri la pandèmia (telèfon 972 381 313).

L'obertura de l'OAC ha estat possible gràcies a l'estreta col·laboració entre la policia llançanenca i els Mossos d'Esquadra, que han estat els encarregats de formar l'agent que l'atén.

«Creiem que és un servei molt important per a la gent de poble de Llançà perquè no hagin de desplaçar-se a la comissaria de Figueres per a formular les seves denúncies. La intenció és que pel 2021 ampliem els serveis en horari de tarda, també», segons han explicat l'alcalde, Francesc Guisset, i el cap de la Policia Local, Òscar Soler. Els Mossos de Figueres, de qui depèn Llançà en la seva Àrea Bàsica Policial, han facilitat «la formació i ens ajuden a resoldre dubtes constantment. Ens coordinem pel tràmit i traspàs de totes les denuncies», afegeix Soler.

En aquesta OAC, ubicada a la prefectura policial del carrer de la Selva, es poden tramitar denúncies relacionades amb furts, robatoris a interior de vehicles i habitatges, danys, pèrdues i estafes, entre altres fets delictius que, en el moment de formular-les no tinguin autor conegut.