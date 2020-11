Ordis tanca els primers pressupostos participatius amb màxima valoració

Ordis ha tancat els primers pressupostos participatius superant la mitjana de participació, arribant a un 38% sobre el cens de votació. Han entrat les quatre propostes més votades: sistema d'entrada a la minideixalleria amb targeta, adquisició d'un tractoret de segona mà per a feines de neteja i desbrossament del municipi, regulació de l'aparcament a la plaça de la Llibertat i petit rocòdrom.

Amb aquestes quatre propostes, s'arriba als 22.800 euros que es posaven a disposició dels ciutadans. Només a un vot de les propostes guanyadores, hi ha la font pel pati de l'escola, una proposta sortida dels alumnes del centre. L'Ajuntament, per la seva banda, ha decidit posar-la igualment, per agrair la implicació dels infants proposant, valorant i votant, a través dels mestres, les seves millors propostes i prenent part de la vida municipal.

«Estem molt contents i la valoració és encoratjadora i supera de llarg les expectatives, ja que l'empresa Neòpolis, que ha col·laborat en l'execució del procés, té estudis fets on, en pobles petits, no se supera el 20% de participació i va davallant. A Ordis, quasi hem duplicat els resultats més optimistes i posa en evidència la voluntat de les ordienques i ordiencs en involucrar-se activament i que aposten pel civisme, la cura del poble i el reciclatge», diu l'alcaldessa, Anna Torrentà.