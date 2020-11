La joventut de La Forja defensa el sector primari en una campanya

Un document de treball del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya alertava fa uns anys que el turisme «és el sector que més bé resisteix els períodes de crisi i estancament econòmic». En canvi, la seva dependència econòmica fa que, en moments com l'actual, tots els focus estiguin posats sobre ell.

La Forja Alt Empordà, que qüestiona el model econòmic actual i defensa la necessitat d'un canvi de rumb, ha decidit engegar la campanya Defensem la pagesia, amb l'objectiu de «generar una reflexió» entorn això, explica l'estudiant i militant del moviment, Eloi Güell. Amb aquest missatge es vol reivindicar la importància del sector primari en un moment d'inestabilitat econòmica com l'actual, en un territori com el nostre on el monocultiu del turisme condiciona el mercat laboral, sobretot entre la població més jove.

És per això que la joventut de l'Alt Empordà de La Forja vol transmetre «a la població de la comarca, i sobretot al sector de la pagesia, la necessitat d'un canvi de rumb i de rebaixar la dependència del turisme», explica Güell. Això no vol dir, però, que sigui un atac al sector, «no volem que s'ho prenguin com un atac al turisme, no vol dir minar-lo ni molt menys, perquè seria absurd», remarca. El que també seria «absurd»– afegeix– seria continuar així, «perquè les economies turístiques no acaben suposant una millora de les condicions de la seva població». Tal com indiquen els valors del PIB dels darrers anys, els llocs més turístics no són els que registren majors rendes per càpita.



Defensem la pagesia

La campanya Defensem la pagesia ha començat amb un vídeo difós a les xarxes socials on surten una desena d'altempordanesos que es dediquen a l'agricultura o ramaderia. La previsió que tenen és ampliar-la amb altres accions com una taula rodona sobre el sector primari amb diferents pagesos «perquè donin el seu punt de vista», comenta Lluís Blavi, un dels protagonistes del vídeo que combina els estudis amb feines al camp. Tot i que encara s'ha de concretar, la situació actual obliga a realitzar l'activitat online.

Com han fet en altres ocasions, també volen fer un mural reivindicatiu amb el missatge central de la campanya en algun municipi de la comarca. Segons assenyala Eloi Güell, és una campanya «oberta» i amb idea «d'ampliar-la amb les idees que vagin sorgint».

El plantejament de la campanya es fa a partir de tres eixos: laboral, ecologia i sobirania. La majoria dels joves de La Forja han fet feines de temporada els estius i saben de primera mà la inestabilitat laboral que provoca la temporalitat del turisme.

Tal com plantegen Jeroni Falgàs i Àlex Gusó al vídeo, un sector primari propi és menys contaminant: «Al segle XXI, i en un país que pretén ser ecologista, té sentit transportar aliments de l'altra punta del món?»; «val la pena l'augment de la contaminació amb la crema de combustible dedicada al transport».

Per últim, com a organització política independentista, la sobirania econòmica «és un element central» i aquesta passa «tant per tenir un sector agrari com industrial propis».

Tenint en compte el seu perfil clarament polític, La Forja no oblida que una part important per anar més enllà en aquesta reflexió que promouen és contactar amb la resta d'agents polítics i socials que tenen pes a escala local i comarcal. Per afinitat i vinculació, «de moment només hem parlat amb la CUP», però reconeixen que «volem que aquesta campanya l'acceptin com més sectors socials i polítics millor», destaca l'Eloi Güell.