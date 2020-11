L'Hospital de Figueres té 17 ingressats de Covid menys però suma 7 defuncions en set dies

Un dels espais de l'hospital on hi ha ingressats pacients amb Covid-19.

Un dels espais de l'hospital on hi ha ingressats pacients amb Covid-19. EDUARD MARTÍ

Les xifres de persones ingressades per Covid-19 a l'Hospital de Figueres ha passat de les 76 de dilluns de la setmana passada a les 59 d'aquest dilluns, 16 de novembre. El descens de pacients hospitalitzats és considerable. La dada que impactat, però, es dona en el nombre de defuncions: en una setmana, set persones han mort com a conseqüència de la gravetat causada per aquesta malaltia. Des de l'1 de juliol fins al 9 de novembre havien mort 20 persones, i aquest dilluns, 16 de novembre, la xifra ha ascendit a les 27.

D'acord amb el darrer balanç, des de l'1 de juliol els centres de la Fundació Salut Empordà han registrat 550 casos positius de coronavirus i s'han donat 270 altes hospitalàries. El nombre de professionals que estan de baixa per haver donat positiu és d'onze, tres menys que fa una setmana.