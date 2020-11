Més reformes per adaptar l'Hospital de Figueres a les exigències de la Covid-19

L'Hospital de Figueres ha començat les obres per dividir una gran sala que hi ha a la primera planta del centre, l'antiga rehabilitació, i habilitar dues aules polivalents de 70 metres quadrats cadascuna per a ús dels professionals i dels estudiants de la Fundació Salut Empordà. Seran dos nous espais molt més grans dels que hi ha actualment, la qual cosa permetrà disposar de dues aules per a formacions, reunions, videoconferències, etc. adaptades a les exigències de la Covid-19 i que compleixen amb les mesures de seguretat (distància entre persones i aforament).

Les obres tenen un cost de 65.000 euros i preveuen, a més de la partició d'aquesta gran sala del primer pis, la instal·lació d'un sistema de climatització adaptat a les exigències de ventilació imposades pel coronavirus i l'adequació de l'espai per a les necessitats formatives. Es podrà accedir a les dues aules tant per l'interior de l'edifici com per l'exterior, amb l'objectiu de reduir la circulació de persones per dins de l'Hospital. Està previst que els treballs durin tres setmanes aproximadament.

L'any 2019 la Fundació Salut Empordà va acollir 156 estudiants de Cicles Formatius de Grau Mitjà i Grau Superior i de graus universitaris, el que fan més de 23.300 hores impartides de formació.