Fisersa incorpora un nou sistema de billetatge per al transport urbà de Figueres

A la plaça de la Font Lluminosa de Figueres, hi ha un autobús habilitat com a oficina d'informació. JORDI CALLOL

Fisersa, l'empresa de serveis municipals de Figueres, ha posat en funcionament, des d'aquest mes de novembre, un nou sistema de billetatge amb noves targetes i noves cancel·ladores per als usuaris del transport públic de la ciutat. Tot i la novetat, les actuals targetes encara es poden fer servir, però només fins al 31 de desembre del 2020. Les recàrregues dels títols T-10 i T-Social se seguiran fent com fins ara, a través de les botigues adherides a la xarxa de recàrregues. Des del dia 2 de novembre, però, s'estan expedint només títols de transport amb targetes del nou sistema (tant al Bus de la plaça de la Font Lluminosa com a les oficines de Fisersa).

El bus de la plaça de la Font Lluminosa té la funció d'oficina d'informació a l'usuari i les persones interessades a demanar informació són ateses per personal de Fisersa. Aquí, s'informa els usuaris el nou sistema de billetatge i es facilita el canvi de les targetes actuals per les noves.

Les targetes dels títols de transport que requereixen personalització expedides aquest any, de l'1 de gener del 2020 fins al 31 d'octubre del 2020, així com totes les T-10 i T-Mensual, es poden bescanviar per les noves targetes, gratuïtament, als següents llocs:

T-10: Oficina-bus de la parada Font Lluminosa i vehicles del servei.

T-Menors, T-Social, T-Estudiant i T-Acompanyant: Oficina-bus de la parada Font Lluminosa.

T-Trimestral, T-Mensual i T-Social Reduïda: A la seu de Fisersa.