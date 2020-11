Crida a la mobilització davant del jutjat de Figueres per l'inici del judici a Montse Mindan

L'alcaldessa de Roses, Montse Mindan, està citada al Jutjat Penal número de Figueres aquest dimarts, 17 de novembre, com a acusada al judici per la causa de presumpta desobediència i col·laboració amb el referèndum de l'1 d'octubre del 2017. La Fiscalia demana per a l'alcaldessa un any d'inhabilitació i que faci front a una multa econòmica de 3.240 euros.



A les 11 del matí, als jutjats

L'ANC de l'Alt Empordà i també Junts han fet una crida a la mobilització per donar suport a Montse Mindan i, en aquest sentit, han organitzat una concentració el mateix dia de l'inici de la vista oral, aquest dimarts, a les 11 del matí, a les portes dels jutjats de Figueres. L'origen de la causa contra l'alcaldessa rosinca va ser una denúncia d'un particular que inicialment el jutjat va arxivar, però que l'Audiència Provincial de Girona va ordenar reobrir per veure si, de manera «tàcita», ella va permetre que es fessin servir locals municipals per portar a terme les votacions de l'1 d'Octubre.