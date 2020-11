Castelló es mobilitza per recollir roba i material per a persones refugiades

Amb el lema «Castelló pels Refugiats», Acció Solidària de Castelló d'Empúries i l'ONG No Name Kitchen han engegat una campanya de solidaritat amb les persones que han hagut de fugir del terror als seus països, i que es troben refugiades, per proporcionar-los roba i materials que els poden ser necessaris. Les dues entitats promotores de la campanya compten amb el suport de Càritas Diocesana de Castelló d'Empúries i també de l'Ajuntmaent del municipi.

Es requereix la donació de jaquetes i anoracs, sacs de dormir, tendes de campanya, motxilles, pantallons de les talles M, L i XL, mantes i samarretes de les talles M, L i XL. Els impulsors de la campanya solidària informen que només es recolliran aquells articles i materials que siguin aprofitables i que estiguin en bon estat.

Els punts de recollida són els Espais Joves del Municipi, en l'horari d'obertura habitual, i també els locals parroquials, en aquest cas els dilluns de 4 a 6 de la tarda.

«La situació que viuen els refugiats entre la frontera de Bòsnia i Croàcia és crítica. Per a ells, creuar aquesta frontera és l'últim pas del camí i el més difícil abans d'arribar a la Unió Europea. Ens tornem a posar en moviment des d'Acció Solidària i amb la complicitat i ajuda de l'ONG No Name Kitchen i us animem a tots i a totes a participar en aquesta campanya breu i específica que encetem». Aquest és el missatge que han llançat els organitzadors de la iniciativa benèfica per animar tothom a fer les seves aportacions.