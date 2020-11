Cadaqués, el poble costaner més bonic d'Espanya

Lonely Planet, una de les editorials més grans del món de guies de viatge, ha realitzat una enquesta via Instagram, i els viatgers espanyols han escollit Cadaqués com el poble costaner més bonic d'Espanya. La selecció no ha estat fàcil, ja que hi havien pobles de tot el país prèviament seleccionats per la seva bellesa, el seu paisatge, així com la conservació del seu patrimoni.

Molts mitjans de comunicació han fet difusió d'aquests resultats, tot i que no sorprenen: un indret que rep, cada any, milers de turistes en cerca de l'essència de la mediterrània occidental, caracteritzat pels seus carrers blancs i estrets d'origen medieval, així com impressionants postes de sol i una bona gastronomia a peu de mar. Tot i l'afluència constant de turistes, aquest poble mai ha perdut la seva essència marinera.

Mirador de Cadaqués. SANTI COLL/ROGER LLEIXÀ

Les altres localitats



La segona posició de la macroenquesta és pel poble de la costa asturiana Cudillero, caracteritzat per les seves cases de colors -declarades conjunt històric artístic- immortalitzades en milers de comptes d'instagramers. La tercera i quarta posició l'encapçalen Llastres, una parròquia i vila marinera d'Astúries, i el municipi del Baix Empordà, Calella de Palafrugell.