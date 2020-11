Professors de Secundària exigeix a Educació que no «regali» el batxillerat

El Sindicat de Professors de Secundària (ASPEPC-SPS) exigeix a Educació que retiri "immediatament" la mesura que permetrà aprovar el batxillerat amb assignatures suspeses. En un comunicat, manifesten el rebuig "total" a la instrucció perquè consideren que "regalar" el batxillerat és una "estafa a l'alumnat, un menyspreu al professorat i un engany a la societat". Associen la mesura al fet que "no s'ha fet res" en relació a la situació generada en el món educatiu arran de la covid i asseguren que hi ha "altres maneres d'afrontar educativament una pandèmia sense optar pel triomfalisme fals i la fugida cap endavant". Consideren que es promou en certa manera "l'aprovat general" sense valorar "la pèrdua de qualitat" del batxillerat.

Per exemple, el sindicat critica que no es valori que després del batxillerat, la major part dels alumnes accedeixen a la universitat o a cicles formatius i que no contempli que cada modalitat de batxillerat l'estudiant l'està preparant per a afrontar estudis posteriors.

En la situació actual, afegeixen, la selectivitat serà un "repte" per als batxillers aprovats amb la promoció "automàtica".

Per tot plegat, conclouen que "regalar" així el títol no és fer un favor a l'alumnat sinó "estafar-lo".

Des del sindicat lamenten que Educació hagi "deixat de banda" els objectius de preparar i planificar el batxillerat "en temps de pandèmia" i remarquen que el departament ha tingut marge per a fer-ho des del març passat.

Com a exemple, afirmen que només 300 centres dels prop de 3.000 que hi ha a Catalunya disposen de fibra òptica i 1.230 no tenen instal·lació wifi. A més, denuncien que s'ha incomplert la promesa de fer arribar ordinadors.